Глава Калмыкии обратился с инвестиционным посланием к бизнес - сообществу. Улучшение инвестиционной привлекательности, сокращение до минимума дистанции между властью и бизнесом, поддержка обрабатывающих производств. Алексей Орлов поручил Правительству продолжить реализацию мероприятий региональной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства».



За девять месяцев года в экономику республики привлечено почти шесть миллионов рублей. В рамках реализации крупных проектов создано сто сорок новых рабочих мест. В региональном Минфине отмечается рост доходов консолидированного бюджета более чем на девять с половиной процентов. Улучшено состояние дорог. Транспортная доступность региона, несомненно, послужит расширению туристического потенциала и позитивно скажется на инвестиционном климате.



Австрийский гражданин Клеменс Ауэр - один из тех, кто уже создал свой семейный бизнес-проект в Калмыкии. В нескольких километрах от Элисты он организовал этнографический туристический комплекс «Теегин Гер». Это - гостиничный комплекс в степи из 12 кибиток. Сейчас там продолжаются работы по обустройству. Общий объем финансовых вложений составил почти десять миллионов рублей. Кстати, семья Ауэр – победитель конкурса на грант главы республики по созданию объектов туристического показа. Посетить юрточный городок можно будет уже будущей весной.



«Калмыкия. Новый шаг. Новая степь». Такую стратегию развития степной республики для капиталовложений озвучил специалист в области маркетинга территорий Константин Гаранин. Он займется ориентированием местного бизнес-сообщества. Новым трендом, по мнению Гаранина, может стать не что иное как степь. Главное выработать правильный подход в ее туристической подаче.



Калмыкия – небольшой регион и дистанция между властью, бизнесом и жителями должна быть минимальной. Особенно это касается инвестиций, отметил в своем обращении Алексей Орлов. В связи с этим, он подписал распоряжение о формировании рейтинга муниципалитетов по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций. В нынешнем году малый бизнес республики получил поддержку в виде семисот пятидесяти миллионов рублей в рамках взаимодействия с федеральными министерствами: экономического развития и сельского хозяйства. Алексей Орлов поручил Правительству продолжить реализацию соответствующей программы.



Кроме того, руководителем республики принято решение о компенсации в следующем году обрабатывающим предприятиям части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные нужды.



Основной задачей, озвученной Алексеем Орловым в Инвестиционном послании, стало повышение доверия инвесторов к региональным властям. Он поставил перед присутствовавшими конкретные цели для достижения результата - развития региона и его инвестиционной привлекательности. Глава Калмыкии обратился с инвестиционным посланием к бизнес - сообществу. Улучшение инвестиционной привлекательности, сокращение до минимума дистанции между властью и бизнесом, поддержка обрабатывающих производств. Алексей Орлов поручил Правительству продолжить реализацию мероприятий региональной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства».За девять месяцев года в экономику республики привлечено почти шесть миллионов рублей. В рамках реализации крупных проектов создано сто сорок новых рабочих мест. В региональном Минфине отмечается рост доходов консолидированного бюджета более чем на девять с половиной процентов. Улучшено состояние дорог. Транспортная доступность региона, несомненно, послужит расширению туристического потенциала и позитивно скажется на инвестиционном климате.Австрийский гражданин Клеменс Ауэр - один из тех, кто уже создал свой семейный бизнес-проект в Калмыкии. В нескольких километрах от Элисты он организовал этнографический туристический комплекс «Теегин Гер». Это - гостиничный комплекс в степи из 12 кибиток. Сейчас там продолжаются работы по обустройству. Общий объем финансовых вложений составил почти десять миллионов рублей. Кстати, семья Ауэр – победитель конкурса на грант главы республики по созданию объектов туристического показа. Посетить юрточный городок можно будет уже будущей весной.«Калмыкия. Новый шаг. Новая степь». Такую стратегию развития степной республики для капиталовложений озвучил специалист в области маркетинга территорий Константин Гаранин. Он займется ориентированием местного бизнес-сообщества. Новым трендом, по мнению Гаранина, может стать не что иное как степь. Главное выработать правильный подход в ее туристической подаче.Калмыкия – небольшой регион и дистанция между властью, бизнесом и жителями должна быть минимальной. Особенно это касается инвестиций, отметил в своем обращении Алексей Орлов. В связи с этим, он подписал распоряжение о формировании рейтинга муниципалитетов по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций. В нынешнем году малый бизнес республики получил поддержку в виде семисот пятидесяти миллионов рублей в рамках взаимодействия с федеральными министерствами: экономического развития и сельского хозяйства. Алексей Орлов поручил Правительству продолжить реализацию соответствующей программы.Кроме того, руководителем республики принято решение о компенсации в следующем году обрабатывающим предприятиям части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные нужды.Основной задачей, озвученной Алексеем Орловым в Инвестиционном послании, стало повышение доверия инвесторов к региональным властям. Он поставил перед присутствовавшими конкретные цели для достижения результата - развития региона и его инвестиционной привлекательности.



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