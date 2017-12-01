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Больше 40-ка жителей Калмыкии смогли задать вопрос Алексею Орлову





Задать напрямую свои вопросы Алексею Орлову. Такая возможность была сегодня у жителей республики. Прямая линия с главой региона длилась ровно четыре часа. 250 вопросов поступило на электронную почту газеты «Степные Вести». Они касались сферы здравоохранения, образования, туризма, ремонта дорог. Съемочные группы Вестей работали сразу на нескольких площадках.



Эта вторая прямая линия с главой Калмыкии. В таком формате общение, говорит Алексей Орлов, будет проходить два раза в год. Желающих беседовать лично с руководителем республики было немало. Если в августе поступило 126 вопросов, то теперь 250. Работали 30 площадок. У жителей даже самых отдаленных населенных пунктов была возможность задать свои вопросы по интернету и мобильной связи. Первый вопрос звучал так. Почему Владимир Путин идет на Президентские выборы самовыдвиженцем, а не от политической партии.



Как и в прошлый раз поднимались проблемы водоснабжения, газификации, ремонта дорог, вопросы образования, здравоохранения и другие социально значимые. Многие из озвученных в режиме он-лайн, были разрешены тут же. К примеру, глава Ики-Бухусовского СМО Малодербетовского района Чингис Кутланов обратился с просьбой в решении проблемы перевозки жителей поселка в районный центр.



Еще до окончания прямой линии на столичную улицу Партизанская прибыли представители городской администрации, чтобы разобраться в ситуации с ремонтом дорог. Ее озвучил председатель уличного комитета Сергей Шолохов. Дело в том, что частые порывы водопроводной сЕти привели к разрушению дорожного покрытия. В результате по всей улице образовались глубокие ямы.



Реакция Главы региона последовала мгновенно на просьбу Ольги Антоновой. Многие годы она прикована к инвалидной коляске. Речь идет о реконструкции пандуса. Проблема будет решена до конца года. В микрорайон Молодежный, где она проживает прибыли первый заместитель главы городской Администрации Денис Ишкеев и представитель управляющей компании, которые ознакомились с предстоящим объемом работы.



Еще одна из точек доступа интернет проекта «Глава онлайн» находилась в Яшкульском районе. В центральной библиотеке собрались те, кто болеет за свой родной поселок. Директора «Уланэргинской школы» Делгр Бембееву интересовал вопрос реконструкции сельской школы. За все время существования учебного заведения, а это почти 45 лет, ни разу не производился капитальный ремонт здания. В плачевном состоянии находятся актовый зал, столовая, кровля, полы.



Удалось принять участие в разговоре с Алексеем Орловым и врачу общей практики Галине Нусхаевой из поселка Первомайский Приютненского района. Ее волнует жилищный вопрос.



Еще одной онлайн – площадкой общения Главы региона Алексея Орлова с жителями Калмыкии стал ситуационно – информационный центр - технический модератор проекта. Вопросы, которые прозвучали оттуда, касались газификации, общественного транспорта, медицины. Обманутые дольщики спрашивали, на какую помощь они могут рассчитывать?



В ходе прямой линии звучали и слова благодарности в адрес главы региона за оказанную поддержку и реальную помощь. Среди них сельские жители, которые теперь пьют качественную воду, воспитанники клуба «Маленькие Эйнштейны» за предоставленный учреждению земельный участок. По каждому вопросу дано поручение ответственным структурам и установлены сроки их выполнения. Такой формат дал возможность напрямую обратиться к Главе Калмыкии с просьбами и вопросами. Получить на них ответы и разъяснения. Задать напрямую свои вопросы Алексею Орлову. Такая возможность была сегодня у жителей республики. Прямая линия с главой региона длилась ровно четыре часа. 250 вопросов поступило на электронную почту газеты «Степные Вести». Они касались сферы здравоохранения, образования, туризма, ремонта дорог. Съемочные группы Вестей работали сразу на нескольких площадках.Эта вторая прямая линия с главой Калмыкии. В таком формате общение, говорит Алексей Орлов, будет проходить два раза в год. Желающих беседовать лично с руководителем республики было немало. Если в августе поступило 126 вопросов, то теперь 250. Работали 30 площадок. У жителей даже самых отдаленных населенных пунктов была возможность задать свои вопросы по интернету и мобильной связи. Первый вопрос звучал так. Почему Владимир Путин идет на Президентские выборы самовыдвиженцем, а не от политической партии.Как и в прошлый раз поднимались проблемы водоснабжения, газификации, ремонта дорог, вопросы образования, здравоохранения и другие социально значимые. Многие из озвученных в режиме он-лайн, были разрешены тут же. К примеру, глава Ики-Бухусовского СМО Малодербетовского района Чингис Кутланов обратился с просьбой в решении проблемы перевозки жителей поселка в районный центр.Еще до окончания прямой линии на столичную улицу Партизанская прибыли представители городской администрации, чтобы разобраться в ситуации с ремонтом дорог. Ее озвучил председатель уличного комитета Сергей Шолохов. Дело в том, что частые порывы водопроводной сЕти привели к разрушению дорожного покрытия. В результате по всей улице образовались глубокие ямы.Реакция Главы региона последовала мгновенно на просьбу Ольги Антоновой. Многие годы она прикована к инвалидной коляске. Речь идет о реконструкции пандуса. Проблема будет решена до конца года. В микрорайон Молодежный, где она проживает прибыли первый заместитель главы городской Администрации Денис Ишкеев и представитель управляющей компании, которые ознакомились с предстоящим объемом работы.Еще одна из точек доступа интернет проекта «Глава онлайн» находилась в Яшкульском районе. В центральной библиотеке собрались те, кто болеет за свой родной поселок. Директора «Уланэргинской школы» Делгр Бембееву интересовал вопрос реконструкции сельской школы. За все время существования учебного заведения, а это почти 45 лет, ни разу не производился капитальный ремонт здания. В плачевном состоянии находятся актовый зал, столовая, кровля, полы.Удалось принять участие в разговоре с Алексеем Орловым и врачу общей практики Галине Нусхаевой из поселка Первомайский Приютненского района. Ее волнует жилищный вопрос.Еще одной онлайн – площадкой общения Главы региона Алексея Орлова с жителями Калмыкии стал ситуационно – информационный центр - технический модератор проекта. Вопросы, которые прозвучали оттуда, касались газификации, общественного транспорта, медицины. Обманутые дольщики спрашивали, на какую помощь они могут рассчитывать?В ходе прямой линии звучали и слова благодарности в адрес главы региона за оказанную поддержку и реальную помощь. Среди них сельские жители, которые теперь пьют качественную воду, воспитанники клуба «Маленькие Эйнштейны» за предоставленный учреждению земельный участок. По каждому вопросу дано поручение ответственным структурам и установлены сроки их выполнения. Такой формат дал возможность напрямую обратиться к Главе Калмыкии с просьбами и вопросами. Получить на них ответы и разъяснения.



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