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Сегодня, 17:50

Юные элистинцы получили свои паспорта в торжественной обстановке


Юные элистинцы получили свои паспорта в торжественной обстановке20 юных элистинцев, достигших 14 – летнего возраста, в торжественной обстановке получили паспорт гражданина Российской Федерации. Региональный этап Всероссийской акции «Мы – граждане России» прошел в Национальной библиотеке имени Амур – Санана. Школьников познакомили с символами страны. Ребята произнесли клятву. Всем участникам акции специалисты Республиканского центра молодежи совместно с Российским молодежным союзом приготовили подарочные наборы.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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