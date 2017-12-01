Юные элистинцы получили свои паспорта в торжественной обстановке
20 юных элистинцев, достигших 14 – летнего возраста, в торжественной обстановке получили паспорт гражданина Российской Федерации. Региональный этап Всероссийской акции «Мы – граждане России» прошел в Национальной библиотеке имени Амур – Санана. Школьников познакомили с символами страны. Ребята произнесли клятву. Всем участникам акции специалисты Республиканского центра молодежи совместно с Российским молодежным союзом приготовили подарочные наборы.