Состоялось открытие дороги в Сарпинском районе

Сегодня введена в эксплуатацию дорога между поселками Кировский и Годжур в Сарпинском районе. Глава региона Алексей Орлов перерезал ленту и открыл движение по автомобильной дороге протяженностью почти 6 километров. Подъезд к труднодоступному населенному пункту возводили по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Строительство велось за счёт средств федерального, регионального и местного бюджетов. Общая стоимость ее составила почти 67 миллионов рублей. Теперь по этой дороге без труда можно добраться и в специализированный дом-интернат в поселке Гождур, где состоялось торжественное открытие дополнительного спального корпуса «Милосердия» для маломобильных пациентов. Для них созданы все условия – многофункциональные кровати, столики-каталки, специально оборудованные ванные комнаты. Общая стоимость работ по строительству отделения составила 6 миллионов рублей. Сегодня введена в эксплуатацию дорога между поселками Кировский и Годжур в Сарпинском районе. Глава региона Алексей Орлов перерезал ленту и открыл движение по автомобильной дороге протяженностью почти 6 километров. Подъезд к труднодоступному населенному пункту возводили по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Строительство велось за счёт средств федерального, регионального и местного бюджетов. Общая стоимость ее составила почти 67 миллионов рублей. Теперь по этой дороге без труда можно добраться и в специализированный дом-интернат в поселке Гождур, где состоялось торжественное открытие дополнительного спального корпуса «Милосердия» для маломобильных пациентов. Для них созданы все условия – многофункциональные кровати, столики-каталки, специально оборудованные ванные комнаты. Общая стоимость работ по строительству отделения составила 6 миллионов рублей.



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