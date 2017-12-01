Метод хирурга Бадмы Башанкаева дарит жизнь пациентам Калмыкии

Сложные онкологические операции, которые выполняют в крупных федеральных клиниках, теперь делают и в Калмыкии. Наш земляк -известный хирург Бадма Башанкаев, который занимает должность директора одной из ведущих клиник в Москве, провел высокотехнологичные операции двум больным. Как показывает статистика, в последнее время в республике участились случаи онкологии прямой кишки.



На базе республиканской больницы им. Жемчуева пациенту -70-ти лет проводится сложная операция. Жителю Приютненского района диагностирован рак прямой кишки. Таких больных раньше отправляли в Москву или Санкт-Петербург. Сегодня можно провести эту операцию в главном лечебном учреждении республики. По словам известного в стране хирурга-онколога Бадмы Башанкаева, подобное оперативное вмешательство, позволяет выполнить и высокий уровень медицинского оснащения и квалификация специалистов ресбольницы.



Одна из важнейших задач при этом не только успешно провести операцию, но и как можно меньше травмировать пациента. На помощь медикам пришла лапароскопия, когда вмешательство выполняется через точечные проколы. А при столь опасном онкологическом заболевании - рак слепой кишки, как у этого пациента, использование этой методики становится жизненно важным. Ктому же реабилитация после операции проходит значительно легче и быстрее, чем в случае использования традиционных хирургических способов.



Между тем, количество онкобольных в республике растет. Сегодня на учете стоят более 4000 человек. Порядка 40 процентов онкозаболеваний специалисты выявляют на ранних стадиях, благодаря совершенствованию методов диагностики. За этот год Бадма Башанкаев провел более десяти высокотехнологичных операций. И каждый раз чрезвычайно сложный случай. Кстати, сотрудничество известного доктора с калмыцкими коллегами началось еще с 2014 году при поддержке руководства Калмыкии.



Очередной мастер-класс получили калмыцкие хирурги, которые присутствовали на этих двух операциях. Но главное, настаивает доктор Башанкаев, чем раньше диагностирована болезнь, тем больше шансов на благоприятный исход. Сложные онкологические операции, которые выполняют в крупных федеральных клиниках, теперь делают и в Калмыкии. Наш земляк -известный хирург Бадма Башанкаев, который занимает должность директора одной из ведущих клиник в Москве, провел высокотехнологичные операции двум больным. Как показывает статистика, в последнее время в республике участились случаи онкологии прямой кишки.На базе республиканской больницы им. Жемчуева пациенту -70-ти лет проводится сложная операция. Жителю Приютненского района диагностирован рак прямой кишки. Таких больных раньше отправляли в Москву или Санкт-Петербург. Сегодня можно провести эту операцию в главном лечебном учреждении республики. По словам известного в стране хирурга-онколога Бадмы Башанкаева, подобное оперативное вмешательство, позволяет выполнить и высокий уровень медицинского оснащения и квалификация специалистов ресбольницы.Одна из важнейших задач при этом не только успешно провести операцию, но и как можно меньше травмировать пациента. На помощь медикам пришла лапароскопия, когда вмешательство выполняется через точечные проколы. А при столь опасном онкологическом заболевании - рак слепой кишки, как у этого пациента, использование этой методики становится жизненно важным. Ктому же реабилитация после операции проходит значительно легче и быстрее, чем в случае использования традиционных хирургических способов.Между тем, количество онкобольных в республике растет. Сегодня на учете стоят более 4000 человек. Порядка 40 процентов онкозаболеваний специалисты выявляют на ранних стадиях, благодаря совершенствованию методов диагностики. За этот год Бадма Башанкаев провел более десяти высокотехнологичных операций. И каждый раз чрезвычайно сложный случай. Кстати, сотрудничество известного доктора с калмыцкими коллегами началось еще с 2014 году при поддержке руководства Калмыкии.Очередной мастер-класс получили калмыцкие хирурги, которые присутствовали на этих двух операциях. Но главное, настаивает доктор Башанкаев, чем раньше диагностирована болезнь, тем больше шансов на благоприятный исход.



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