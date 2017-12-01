Дети Донецка и Луганска получат новогодние подарки из Калмыкии

Дети Донецка и Луганска вновь получат новогодние подарки из Калмыкии. Решение оказать гуманитарную помощь принято Правительством республики. В очередной раз в роли Деда Мороза выступают органы исполнительной власти и местного самоуправления, коммерческие организации. За две недели они собрали 500 подарков. И еще дополнительно сотрудники регионального МЧС подготовили 325 сладких пакетов. На счет калмыцкого отделения Красного Креста поступали средства от тех, кто решил порадовать ребят новогодними подарками. Все кондитерские изделия имеют сертификат качества. Гуманитарный груз уже доставлен в спасательный центр Южного регионального центра МЧС России, откуда 21 декабря отправится к своим адресатам. Дети Донецка и Луганска вновь получат новогодние подарки из Калмыкии. Решение оказать гуманитарную помощь принято Правительством республики. В очередной раз в роли Деда Мороза выступают органы исполнительной власти и местного самоуправления, коммерческие организации. За две недели они собрали 500 подарков. И еще дополнительно сотрудники регионального МЧС подготовили 325 сладких пакетов. На счет калмыцкого отделения Красного Креста поступали средства от тех, кто решил порадовать ребят новогодними подарками. Все кондитерские изделия имеют сертификат качества. Гуманитарный груз уже доставлен в спасательный центр Южного регионального центра МЧС России, откуда 21 декабря отправится к своим адресатам.



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