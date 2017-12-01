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Сегодня, 11:30

Благоприятные условия для малого и среднего бизнеса


Благоприятные условия для малого и среднего бизнесаВсё более благоприятные условия создаются в республике для малого и среднего бизнеса. В частности, индивидуальному предпринимателю Валентине Сомьяновой по результатам аукциона выделено в аренду нежилое помещение. Она открыла собственное дело еще 10 лет назад. За это время приходилось работать и в подвальном помещении и в неприспособленных для работы зданиях. В нынешней ситуации ее привлекают льготные условия арендной платы и удобное местоположение помещения в центре Элисты. Она планирует расширить производство. Появится пошивочный цех с современным оборудованием.

Государственное и муниципальное имущество предоставляется в аренду только по результатам торгов. За исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. По словам министра по земельным и имущественным отношениям Бориса Лиджиева, в этом году по поручению главы Калмыкии была проведена тотальная инвентаризация объектов республиканской собственности во всех районах и в Элисте.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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