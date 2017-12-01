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Сегодня, 17:30

Задай свой вопрос Алексею Орлову


Задай свой вопрос Алексею Орлову15 декабря в 10 часов начнётся онлайн-общение Главы региона с жителя Калмыкии. Напомним, впервые прямая линия состоялась 1 августа текущего года. Тогда за три часа эфира поступило 126 обращений из Элисты и районов республики. Жителей региона интересовали как социально-экономические, но и общественно-политические процессы. Все поступившие обращения Алексей Орлов взял под личный контроль. И за короткий промежуток времени по многим из них были приняты решения.

Разговор с гражданами первого августа длился более трех часов. Каждое обращение Глава республики Алексей Орлов рассмотрел лично и ответил на все вопросы, ни оставив без внимания, ни одну проблему. Проблемы, затронутые в обращениях, коснулись практически все сферы. Анализ показал, что большинство вопросов могут и должны решать муниципалитеты. К примеру, во время он-лайн общения к Алексею Орлову обратилась мать ребенка-инвалида Антонина Мучаева. На протяжении многих лет их семья проживала на съемных квартирах. И благодаря содействию главы республики в ноябре семья Мучаевых отпраздновала новоселье.

Сразу после прямой линии был проведен анализ обращений, а ведомствам и муниципалитетам - даны соответствующие поручения. 59 вопросов были поставлены на контроль со стороны исполнительной власти и местного самоуправления. По мнению граждан, прямая линия с главой региона доказала свою эффективность. Такая связь помогает оперативно решать конкретные вопросы, и оказывать адресную помощь людям.

Основная мысль, которая звучала во время общения Главы республики Алексея Орлова с жителями Калмыкии, главное - это люди, их благосостояние и комфорт. Необходимо слушать людей, а власти -реагировать на проблемы, которые у них есть. Граждане, обращающиеся с вопросами, зачастую сами предлагают решение тех или иных задач.

Очередная прямая линия состоится в эту пятницу 15 декабря. В этот раз количество обращений в два раза больше. Большинство из них связаны с жилищными проблемами. Так же есть жалобы на неудовлетворительное состояние дорог и просьбы оказать содействие в газификации.



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