В Элисту прибыли муфтии Северного Кавказа

Сегодня глава региона Алексей Орлов встретился с муфтиями Северного Кавказа. Всего в степную столицу прибыли делегаты из 14 регионов. Они обменялись мнениями о совместных усилиях органов власти и традиционных религий России в укреплении межнационального и межконфессионального мира. Алексей Орлов пояснил, что действующий в регионе межрелигиозный совет является важной площадкой для диалога, где православные, буддисты и мусульмане Калмыкии согласовывают свои позиции по ключевым вопросам. Его деятельность направлена на укрепление мира и согласия в республике.



В свою очередь председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев вручил главе региона Алексею Орлову отличительный знак «За заслуги перед уммой мусульман ».



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