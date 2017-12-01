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Управленцы от Калмыкии вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»


Управленцы от Калмыкии вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»7 успешных управленцев от Калмыкии вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры России», инициированного президентом станы Владимиром Путиным. Его открытие состоялось накануне в Ростове-на-Дону. Всего почти триста участников. В течение трех дней они будут проходить испытания по самым разным направлениям. Участие в мероприятия принял также и глава Калмыкии Алексей Орлов. Выступая перед участниками мероприятия, он отметил, что «Лидеры России» - является хорошей платформой для поиска талантливой молодежи.

Почти триста руководителей нового поколения из Южного Федерального округа собралИсь на крупнейшей выставочной площадке Ростова-на-Дону. В течение трех дней их ожидает живое общение, обмен опытом, и конечно конкурсные испытания. В открытии мероприятия приняли участие председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, губернатор Ростовской области Василий Голубев и другие высокопоставленные спикеры. Поддержать участников от степной республики приехал Алексей Орлов. Единственный глава региона, который нашел на это время в своем рабочем графике. Выступая перед лидерами нового поколения, он подчеркнул, что мощный социальный лифт в России, не смотря ни на что, работает.

Лидеры России – это флагманский проект большой программы «Россия – страна возможностей». Он проводится по прямому поручению президента страны Владимира Путина. С целью формирования кадрового резерва нового поколения.

На первый, дистанционный этап конкурса поступило более восемнадцати тысяч заявок из ЮФО. В полуфинал прошли почти триста человек. Представители Калмыкии стали самыми молодыми конкурсантами. Один из них тридцати трех летний глава администрации Элисты Окон Нохашкиев.

Есть среди наших земляков и те, кто прославляет малую родину за ее пределами. Но после участия в столь масштабном форуме, они готовы применять свои знания и силы на благо своей республики.

Ни тени сомнения на лицах. Это те люди, которые готовы до конца бороться за победу.

Участие в открытии полуфинала главы Калмыкии стало мощной поддержкой для конкурсантов из республики. Кроме того в ходе рабочей поездки Алексей Орлов встретился с лидерами и других проектов, реализуемых в рамках обширной программы «Россия – страна возможностей».

Имена лучших управленцев будут известны в начале следующего года. После того как полуфиналы состоятся во всех федеральных Округах. завершающий этап конкурса состоится в Москве в феврале 2018 года. Его участники будут награждены образовательными грантами для повышения квалификации в размере одного миллиона рублей, а победители в 2018 году получат персональные консультации от наставников из числа лидеров российского бизнес-сообщества и сферы государственного управления.



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