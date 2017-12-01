Калмыкия отмечает национальный праздник Зул. В преддверии праздника по всей республики во всех храмах прошли ритуалы долгой жизни. А в образовательных учреждениях были приурочены к этому дню различные мероприятия, рассказывающие о легенде возникновения праздника и о традициях празднования. Подобное мероприятие прошло и в Национальном музее.



Сотрудники музея ежегодно в преддверии национального праздника Зул проводят для своих маленьких посетителей интересные встречи, совершая увлекательные экскурсы в историю народа. Вот и на этот раз гиды – экскурсоводы подготовили не менее яркую программу, где сказочные герои знакомят ребят с одной из легенд о зарождении традиции празднования наступления нового года Зул. Согласно ей, лама Цзонкапа исцелился благодаря уникальным свойствам джомбы.



Школьники хорошо знакомы с традициями и обычаями проведения этого праздника. Зул знаменует наступление нового года. У калмыков принято встречать его в чистоте и обновках. Поэтому накануне праздника во всех домах проводят генеральную уборку, жарят борцоки. Во всех семьях в этот день принято зажигать лампады, готовить ароматную джомбу, в этот день все калмыки становятся на 1 год старше. И весь день с раннего утра и до поздней ночи слышны пожелания друг другу долгих лет жизни.



Наступающий год будет проходить под знаком собаки. А анимационный фильм «Мышь и верблюд» познакомил ребят с легендой о появлении года мыши, и какие еще животные составляют лунный календарь. А в завершении встречи по старинной традиции всех участников угостили сладостями. Калмыкия отмечает национальный праздник Зул. В преддверии праздника по всей республики во всех храмах прошли ритуалы долгой жизни. А в образовательных учреждениях были приурочены к этому дню различные мероприятия, рассказывающие о легенде возникновения праздника и о традициях празднования. Подобное мероприятие прошло и в Национальном музее.Сотрудники музея ежегодно в преддверии национального праздника Зул проводят для своих маленьких посетителей интересные встречи, совершая увлекательные экскурсы в историю народа. Вот и на этот раз гиды – экскурсоводы подготовили не менее яркую программу, где сказочные герои знакомят ребят с одной из легенд о зарождении традиции празднования наступления нового года Зул. Согласно ей, лама Цзонкапа исцелился благодаря уникальным свойствам джомбы.Школьники хорошо знакомы с традициями и обычаями проведения этого праздника. Зул знаменует наступление нового года. У калмыков принято встречать его в чистоте и обновках. Поэтому накануне праздника во всех домах проводят генеральную уборку, жарят борцоки. Во всех семьях в этот день принято зажигать лампады, готовить ароматную джомбу, в этот день все калмыки становятся на 1 год старше. И весь день с раннего утра и до поздней ночи слышны пожелания друг другу долгих лет жизни.Наступающий год будет проходить под знаком собаки. А анимационный фильм «Мышь и верблюд» познакомил ребят с легендой о появлении года мыши, и какие еще животные составляют лунный календарь. А в завершении встречи по старинной традиции всех участников угостили сладостями.



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