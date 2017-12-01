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Сегодня, 11:00

В Центральном хуруле прошел праздничный молебен


В Центральном хуруле прошел праздничный молебенВ Калмыкии сегодня отмечают национальный праздник Зул – наступление нового года по калмыцкому календарю. В этот день во всех буддийских храмах республики проходят торжественные молебны. К нему жители степной республики готовились особенно. А в Центральном хуруле Калмыкии Золотая обитель Будды Шакьямуни сегодня утром собрались сотни верующих. Перед началом молебна «Тысяча подношений Ламе Цонкапе» с праздником Зул пришедших поздравил Верховный лама Калмыкии Тело тулку Ринпоче.

Праздничное убранство Центрального Хурула Калмыкии сегодня отличается особенной пышностью и торжественностью. Многие из пришедших прошли долгое приготовление через молебны и ритуалы. И вот важный момент наступления Светлого праздника торжества жизни наступил. Этот день с верующими Калмыкии встретил и Глава республики Алексей Орлов.

В полдень – верующих будут угощать борцогами и чаем. После этого состоится открытие буддийских выставок. С двух до четырех часов праздничный молебен продолжится. Затем священнослужители совершат обход вокруг хурула с пением мантры Мигзм и возжиганием лампадок у статуй 17 Пандитов. И ещё. Сегодня до пяти вечера будет ограниченно движение автотранспортных средств и общественного транспорта по улице Клыкова. От улицы Илюмжинова до переулка Советский.



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