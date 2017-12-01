12 декабря- День Конституции России

Сегодня День Конституции. Один из значимых государственных праздников России. В этот день в 1993 году всенародным голосованием в нашей стране была принят основной закон Российской Федерации. И с 1994 года, согласно Указам Президента России 12 декабря объявлен государственным праздником. Конституция является ядром всей правовой системы России. Со времени первого принятия в документ был внесен ряд поправок. Одними из последних являются положения о том, что «Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет». Ранее глава нашего государства избирался на 4 года. А «Срок работы Государственной Думы теперь составляет пять лет». Прежде — 4 года. Российская Конституция — прочный фундамент демократического развития российского государства. Это реально работающий документ прямого действия. Конституция для гражданина любой страны — Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни. Сегодня День Конституции. Один из значимых государственных праздников России. В этот день в 1993 году всенародным голосованием в нашей стране была принят основной закон Российской Федерации. И с 1994 года, согласно Указам Президента России 12 декабря объявлен государственным праздником. Конституция является ядром всей правовой системы России. Со времени первого принятия в документ был внесен ряд поправок. Одними из последних являются положения о том, что «Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет». Ранее глава нашего государства избирался на 4 года. А «Срок работы Государственной Думы теперь составляет пять лет». Прежде — 4 года. Российская Конституция — прочный фундамент демократического развития российского государства. Это реально работающий документ прямого действия. Конституция для гражданина любой страны — Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни.



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