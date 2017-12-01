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Вчера, 21:00

«В поисках счастья»


«В поисках счастья»Уникальный проект продолжается. На сцене Национального драматического театра – музыкальный спектакль «В поисках счастья». В нем задействованы более 80 ребят – воспитанников детской школы искусств №1. Волшебная постановка с яркими декорациями погружает зрителей в мистическую атмосферу необыкновенной истории.

Прогон отрывков спектакля - репетиция самых эмоциональных моментов. Режиссер и педагог дают последние наставления артистам перед началом. И вот - главная героиня уже на сцене в поисках счастья. Сувсн в музыкальном спектакле играет Милана Церенова. Конечно, признается девочка, вжиться в роль ей было нелегко. Так как в основу сюжета положена непростая история воспитанницы детского дома.

По сюжету Сувсн попадает в чудесную страну тюльпанов, где встречает прекрасную волшебницу Сар-Герел, трепетных и наивных тюльпанчиков, быстроногих и решительных сайгаков, мудрого Белого Старца, не обходится и без темных сил.

Идея поставить музыкальный спектакль пришла солистке государственного хора имени Анатолия Цебекова, лауреату премии главы республики Инессе Месхишвили. Буквально за год все задуманное удалось воплотить в жизнь.

Для воспитанников детской школы искусств участие в мюзикле – это возможность раскрыть свои творческие способности и приобрести опыт работы на профессиональной сцене. Задача, которая стояла перед всеми участниками спектакля, выполнена на сто процентов. Об этом говорит полный зал зрителей и шквал аплодисментов.

О простых истинах со сцены драматического театра рассказали юные артисты. Спектакль удался – очень чуткий, проникновенный, наивный и добрый. Музыку написал заслуженный деятель искусств Калмыкии Савр Катаев.

В музыкальной пьесе затронута тема бережного отношения к природе родного края, что актуально в уходящий Год экологии.



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