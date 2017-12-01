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Сегодня, 18:04

В Калмыкии пройдет межрегиональная образовательная конференция


В следующем году «пилотным» регионом для проведения Межрегиональной конференции по вопросам развития этнокультурного образования выбрана Калмыкия. Впервые участие в нем примут руководители главных образовательных ведомств Южного федерального и Северо-Кавказского округов. Об этом на брифинге с журналистами заявил профильный министр региона Николай Манцаев.

По инициативе заместителя министра образования и науки страны Татьяны Синюгиной уже в следующем году в Калмыкию на межрегиональную конференцию приедут руководители образовательных ведомств Южного федерального и Северо-Кавказского округов. А 26 декабря прибудут представители издательства «Просвещения». Здесь обсудят создание новых учебных пособий по русскому языку и литературе, которые должны формировать этнокультурную и гражданскую идентичность в национальных регионах.

32 региона страны в начале следующего года переходят на региональное учредительство. Это стало еще одной темой обсуждения на брифинге министра образования и науки Калмыкии Николая Манцаева. К примеру, 30 столичных школ относятся к муниципалитету. По федеральной программе, которая начнет свою реализацию в степном регионе в 2019 году, все дошкольные и общеобразовательные учреждения перейдут в региональное подчинение.

Министр подробно остановился на том, как не переступить грань между добровольными пожертвованиями и поборами в образовательных учреждениях. В соответствии с законом, государство обеспечивает бесплатное общее образование, а родительское сообщество является участником этого процесса и вправе влиять на него на добровольной основе. При этом существуют четко прописанные нормативы и механизмы.

Главным событием в общеобразовательном процессе региона стало открытие новой этнокультурной гимназии имени Зая – Пандиты. В рамках госпрограммы «Содействие созданию в субъектах новых мест в общеобразовательных организациях», рассчитанной до 2025 года, в Калмыкии будет построена еще одна большая гимназия на 525 мест. Её строительство начнется в селе Троицкое Целинного района и запланировано оно на 2019 – 20 –е годы. Дополнительная пристройка на 360 мест к «Казачьему кадетскому корпусу» запланирована и в Городовиковске. Плановая реконструкция остальных учебных учреждений будет обсуждаться уже в начале следующего года. Ну, а до 17 января обучающиеся с 7 по 11 классы смогут принять участие в евразийской лингвистической олимпиаде по английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам. Победителям олимпиады, которые наберут высший балл, по соответствующим предметам, будут предоставлены льготы на поступление в высшие учебные заведения.









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