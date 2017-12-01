В Элисте пройдет Республиканский форум победителей «Прорыв»

В Элисте уже в седьмой раз пройдет Республиканский Форум победителей «Прорыв». На нем будут выявлены лучшие в области государственной молодежной политики региона. Заявки подали более пятидесяти участников. Отбор кандидатов пройдёт в два этапа. Победителя определят путем интернет - голосования. В 10 номинациях будут названы отличившиеся в этом году специалисты клубов и учреждений по работе с молодежью районных и сельских муниципальных образований, столичной администрации, творческая молодежь, представители волонтерского движения. В рамках мероприятия пройдет и торжественная церемония вручения премии «Достояние республики» в области молодежной политики. Финалисты определяться уже 15 декабря.



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