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Сегодня, 17:00

В Ростове-на-Дону проходит полуфинал «Лидеров России»


В Ростове-на-Дону проходит полуфинал «Лидеров России» по Южному федеральному округу - открытый всероссийский конкурс для руководителей нового поколения. После первого этапа, куда было подано 18 тысяч заявок, квалификацию в этот этап прошли 299 участников. В том числе семеро от Республики Калмыкия - Глава Администрации Элисты Окон Нохашкиев, помощник депутата ГосДумы Данзан Борликов, служащий Калмыцкого филиала предприятия связи Мерген Насунов, представители Консалтинговых компаний Андрей Картиев и Санал Очиров, республиканского правительства Валерий Сохоров и предприниматель Андрей Чиджиев. Принимающий участие в работе конкурса Алексей Орлов выступил перед его участниками.

И уже отвечая на вопросы журналистов, глава Калмыкии подчеркнул, что из семи представителей республики, лишь двое госслужащие. Остальные - это предприниматели и представили деловых кругов. Он ждёт от них хорошего результата, а их потенциал, безусловно, будет использован в будущем. Полуфиналы пройдут во всех федеральных округах России и выявят 300 сильнейших управленцев страны, которым предстоит встретиться в финале конкурса в Москве в начале 2018 года. Финал определит 100 победителей, которые смогут в течение одного года лично встречаться с наставниками из числа известных руководителей бизнеса и государственного управления, включая глав федеральных министерств и ведомств, губернаторов ряда регионов страны, руководителей государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.



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