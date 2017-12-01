Богиня, победившая смерть и помогающая тем, кто болен. В центральном хуруле провели молебен, посвященный богине долгой жизни Ушнишавиджае. Считается, что ритуалы, которые проходили здесь каждые выходные, избавляют от негативных эмоций, речей и деяний. Во время чтения мантр мы обновляем жизненную энергию, устраняем препятствия и призываем удачу, говорят священнослужители.



Праздничный день 12-е декабря начнется в 9 часов с молебна «Тысяча подношений Ламе Цонкапе». В полдень – верующих будут угощать борцогами и чаем. После этого состоится открытие выставки «Как это было» к 25-летию деятельности Шаджин-ламы Калмыкии. Там же будет работать выставка «660 лет со дня рождения Чже Цонкапы». С двух до четырех часов праздничный молебен продолжится. Затем священнослужители совершат обход вокруг хурула с пением мантры Мигзм и возжиганием лампадок у статуй 17 Пандитов. Богиня, победившая смерть и помогающая тем, кто болен. В центральном хуруле провели молебен, посвященный богине долгой жизни Ушнишавиджае. Считается, что ритуалы, которые проходили здесь каждые выходные, избавляют от негативных эмоций, речей и деяний. Во время чтения мантр мы обновляем жизненную энергию, устраняем препятствия и призываем удачу, говорят священнослужители.Праздничный день 12-е декабря начнется в 9 часов с молебна «Тысяча подношений Ламе Цонкапе». В полдень – верующих будут угощать борцогами и чаем. После этого состоится открытие выставки «Как это было» к 25-летию деятельности Шаджин-ламы Калмыкии. Там же будет работать выставка «660 лет со дня рождения Чже Цонкапы». С двух до четырех часов праздничный молебен продолжится. Затем священнослужители совершат обход вокруг хурула с пением мантры Мигзм и возжиганием лампадок у статуй 17 Пандитов.



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