Увеличилось количество телефонных мошенников

Эпидобстановка в столице Калмыкии спокойная. Ежедневно проводится мониторинг инфекционных заболеваний. По данным управления образования на карантин закрыт детский сад Элисты номер 33. А выпускники нынешнего учебного года справились с первым испытанием и написали сочинение получив – зачет. Увеличилось количество преступлений, связанных с мобильными телефонами. Об этом сообщил Юрий Буцкий начальник управления МВД по Элисте. 28 преступлений не раскрыты. Люди продолжают попадаться на уловки мошенников. Эпидобстановка в столице Калмыкии спокойная. Ежедневно проводится мониторинг инфекционных заболеваний. По данным управления образования на карантин закрыт детский сад Элисты номер 33. А выпускники нынешнего учебного года справились с первым испытанием и написали сочинение получив – зачет. Увеличилось количество преступлений, связанных с мобильными телефонами. Об этом сообщил Юрий Буцкий начальник управления МВД по Элисте. 28 преступлений не раскрыты. Люди продолжают попадаться на уловки мошенников.



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