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Вчера, 21:00

В Элисте благоустроена еще одна дворовая территория


В Элисте благоустроена еще одна дворовая территорияВ Элисте благоустроена еще одна дворовая территория. На этот раз радостное событие отметили жители третьего микрорайона. Напомним, что преображаться степная столица стал благодаря реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. С этой целью из федерального и республиканского бюджетов в общей сложности было выделено более сорока пяти миллионов рублей.

Несмотря на мороз, возле дома номер двадцать четыре в третьем микрорайоне многолюдно. Это жители многоэтажки, их соседи и гости. Их объединяет событие, которого все очень ждали. После капитальной реконструкции преобразилась придворовая территория, появилась новая игровая площадка, футбольное поле, зона для отдыха, а также парковочные места.

Юные горожане тут же облюбовали качели и горку. Отвлечь их от этого занятия смогла лишь видеокамера. Дети наперебой делились с нами своими первыми впечатлениями.

Всего в этом году в рамках проекта «Комфортная городская среда» в степной столице преобразились десять дворов. Всего на эти цели было выделено более сорока пяти миллионов рублей из федерального и республиканского бюджета. Открытие этой площадки стало завершающим этапом в реализации программы в этом году. Перерезал символичную ленточку председатель республиканского правительства Игорь Зотов.

Благодаря реализации программы городская среда становится не только комфортнее, но и доступнее. Для удобства маломобильных групп населения площадки оснащены пандусами, а бордюры несколько занижены.

Министр ЖКХ и энергетики Нелли Ткачева отметила, что реализовать задуманное удалось благодаря совместным усилиям правительства, городской администрации и самих элистинцев. Они активно участвовали в преображении столицы, начиная от планирования перечня необходимых работ, корректировки расположения дорожек, беседок, площадок до помощи строителям в уборке территории.

Кроме того в эти дни продолжаются работы по благоустройству таких общественных территорий, как парк «Дружба» и сквер имени Сергия Радонежского. Они будут завершены до конца текущего года.



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