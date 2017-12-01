В Элисте благоустроена еще одна дворовая территория. На этот раз радостное событие отметили жители третьего микрорайона. Напомним, что преображаться степная столица стал благодаря реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. С этой целью из федерального и республиканского бюджетов в общей сложности было выделено более сорока пяти миллионов рублей.



Несмотря на мороз, возле дома номер двадцать четыре в третьем микрорайоне многолюдно. Это жители многоэтажки, их соседи и гости. Их объединяет событие, которого все очень ждали. После капитальной реконструкции преобразилась придворовая территория, появилась новая игровая площадка, футбольное поле, зона для отдыха, а также парковочные места.



Юные горожане тут же облюбовали качели и горку. Отвлечь их от этого занятия смогла лишь видеокамера. Дети наперебой делились с нами своими первыми впечатлениями.



Всего в этом году в рамках проекта «Комфортная городская среда» в степной столице преобразились десять дворов. Всего на эти цели было выделено более сорока пяти миллионов рублей из федерального и республиканского бюджета. Открытие этой площадки стало завершающим этапом в реализации программы в этом году. Перерезал символичную ленточку председатель республиканского правительства Игорь Зотов.



Благодаря реализации программы городская среда становится не только комфортнее, но и доступнее. Для удобства маломобильных групп населения площадки оснащены пандусами, а бордюры несколько занижены.



Министр ЖКХ и энергетики Нелли Ткачева отметила, что реализовать задуманное удалось благодаря совместным усилиям правительства, городской администрации и самих элистинцев. Они активно участвовали в преображении столицы, начиная от планирования перечня необходимых работ, корректировки расположения дорожек, беседок, площадок до помощи строителям в уборке территории.



Кроме того в эти дни продолжаются работы по благоустройству таких общественных территорий, как парк «Дружба» и сквер имени Сергия Радонежского. Они будут завершены до конца текущего года. В Элисте благоустроена еще одна дворовая территория. На этот раз радостное событие отметили жители третьего микрорайона. Напомним, что преображаться степная столица стал благодаря реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды. С этой целью из федерального и республиканского бюджетов в общей сложности было выделено более сорока пяти миллионов рублей.Несмотря на мороз, возле дома номер двадцать четыре в третьем микрорайоне многолюдно. Это жители многоэтажки, их соседи и гости. Их объединяет событие, которого все очень ждали. После капитальной реконструкции преобразилась придворовая территория, появилась новая игровая площадка, футбольное поле, зона для отдыха, а также парковочные места.Юные горожане тут же облюбовали качели и горку. Отвлечь их от этого занятия смогла лишь видеокамера. Дети наперебой делились с нами своими первыми впечатлениями.Всего в этом году в рамках проекта «Комфортная городская среда» в степной столице преобразились десять дворов. Всего на эти цели было выделено более сорока пяти миллионов рублей из федерального и республиканского бюджета. Открытие этой площадки стало завершающим этапом в реализации программы в этом году. Перерезал символичную ленточку председатель республиканского правительства Игорь Зотов.Благодаря реализации программы городская среда становится не только комфортнее, но и доступнее. Для удобства маломобильных групп населения площадки оснащены пандусами, а бордюры несколько занижены.Министр ЖКХ и энергетики Нелли Ткачева отметила, что реализовать задуманное удалось благодаря совместным усилиям правительства, городской администрации и самих элистинцев. Они активно участвовали в преображении столицы, начиная от планирования перечня необходимых работ, корректировки расположения дорожек, беседок, площадок до помощи строителям в уборке территории.Кроме того в эти дни продолжаются работы по благоустройству таких общественных территорий, как парк «Дружба» и сквер имени Сергия Радонежского. Они будут завершены до конца текущего года.



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