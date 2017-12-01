Мужество защитников родины - вне времени

Завтра уже в десятый раз в стране будет отмечаться День героев Отечества. Именно в этот день в Российской империи был учрежден орден Святого Георгия Победоносца. В Калмыкии пройдет цикл мероприятий, посвященный памятной дате. В этот день в столице будут чествовать Героев Калмыкии, Российской Федерации и кавалеров ордена Славы. Стартует просветительская акция «Письмо Герою». Желающие смогут написать письмо землякам, прошедшим войну.



Среди барельефов - фамилии героев России. Почетного звания, удостоены - Магомед-Казим Гайирханов, Николай Баиров, Закир Даудов, Геннадий Лячин. Все посмертно. Их мужество и доблесть – бесценны. Говорит Баатр Гиндеев. Тоже Герой России. Это звание ему присвоено 17 лет назад Указом Президента страны. В составе сводного отряда СОБР, он участвовал в боях первой чеченской войны. Получил сильную контузию, но до последнего оставался на передовой и продолжал бой. Во второй чеченской, возглавлял сводный отряд. Лично участвовал в 40 спецоперациях. Высокие боевые качества показал при штурме Грозного. Но для самого Гиндеева, герои это те, кто так и не вернулся домой, выполняя свой долг.



С 2011 по 2013 годы Баатр Гиндеев был единственным действующим руководителем регионального ведомства внутренних дел в звании Героя Российской Федерации. Сегодня он занимается общественной деятельностью.



Есть в Калмыкии и юные герои нашего времени. Студентки Баина Лиджиева, Алина Батмаева, Айна Насунова и старшеклассница Алтана Очирова в апреле этого года спасли от пожара пенсионеров, вовремя начав спасательную операцию. За двором дома номер 1 по улице Каляева загорелся камыш. Проходившие мимо тогда еще школьницы увидели пламя, грозившее перекинуться на территорию домовладения, и забили тревогу: звонили в пожарную часть МЧС, стучались в окна соседям.



Благодаря смелым и решительным действиям девушек удалось предотвратить беду. Их гуманный поступок не остался незамеченным.

11 декабря в Москве на девятом Всероссийском фестивале по безопасности и спасению людей «Созвездие мужества» им вручат знаки отличия «По зову чуткого сердца».



Девочки говорят, что примером для них всегда служили и служат подвиги Героев Отечества, чьи имена хранит Аллея героев в Элисте. И, в первую очередь, те, кто проявил исключительное мужество на полях сражений Великой Отечественной войны. Среди офицеров - уроженцев степного края, герои гражданской войны генерал – полковник и генерал – лейтенант Ока и Басан Городовиковы. Всего же за боевые заслуги около четырех тысяч воинов из Калмыкии были награждены орденами и медалями. Звания Героя Советского Союза были удостоены 27 наших земляков. Завтра уже в десятый раз в стране будет отмечаться День героев Отечества. Именно в этот день в Российской империи был учрежден орден Святого Георгия Победоносца. В Калмыкии пройдет цикл мероприятий, посвященный памятной дате. В этот день в столице будут чествовать Героев Калмыкии, Российской Федерации и кавалеров ордена Славы. Стартует просветительская акция «Письмо Герою». Желающие смогут написать письмо землякам, прошедшим войну.Среди барельефов - фамилии героев России. Почетного звания, удостоены - Магомед-Казим Гайирханов, Николай Баиров, Закир Даудов, Геннадий Лячин. Все посмертно. Их мужество и доблесть – бесценны. Говорит Баатр Гиндеев. Тоже Герой России. Это звание ему присвоено 17 лет назад Указом Президента страны. В составе сводного отряда СОБР, он участвовал в боях первой чеченской войны. Получил сильную контузию, но до последнего оставался на передовой и продолжал бой. Во второй чеченской, возглавлял сводный отряд. Лично участвовал в 40 спецоперациях. Высокие боевые качества показал при штурме Грозного. Но для самого Гиндеева, герои это те, кто так и не вернулся домой, выполняя свой долг.С 2011 по 2013 годы Баатр Гиндеев был единственным действующим руководителем регионального ведомства внутренних дел в звании Героя Российской Федерации. Сегодня он занимается общественной деятельностью.Есть в Калмыкии и юные герои нашего времени. Студентки Баина Лиджиева, Алина Батмаева, Айна Насунова и старшеклассница Алтана Очирова в апреле этого года спасли от пожара пенсионеров, вовремя начав спасательную операцию. За двором дома номер 1 по улице Каляева загорелся камыш. Проходившие мимо тогда еще школьницы увидели пламя, грозившее перекинуться на территорию домовладения, и забили тревогу: звонили в пожарную часть МЧС, стучались в окна соседям.Благодаря смелым и решительным действиям девушек удалось предотвратить беду. Их гуманный поступок не остался незамеченным.11 декабря в Москве на девятом Всероссийском фестивале по безопасности и спасению людей «Созвездие мужества» им вручат знаки отличия «По зову чуткого сердца».Девочки говорят, что примером для них всегда служили и служат подвиги Героев Отечества, чьи имена хранит Аллея героев в Элисте. И, в первую очередь, те, кто проявил исключительное мужество на полях сражений Великой Отечественной войны. Среди офицеров - уроженцев степного края, герои гражданской войны генерал – полковник и генерал – лейтенант Ока и Басан Городовиковы. Всего же за боевые заслуги около четырех тысяч воинов из Калмыкии были награждены орденами и медалями. Звания Героя Советского Союза были удостоены 27 наших земляков.



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