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Сегодня, 12:05

Боевому братству России 20 лет


Боевому братству России 20 летБоевому братству России 20 лет. Это событие отметили и в Калмыкии. За активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи члены организации и ее ветераны получили благодарности главы республики. Алексей Орлов в торжественной остановке также торжественно вручил четырем семьям ключи от новых квартир.

Всероссийское объединение «боевое братство» отстаивает права и интересы ветеранов, инвалидов, участников войн и военных конфликтов, сотрудников правоохранительных органов, погибших военнослужащих, членов их семей, которые нуждаются в помощи и поддержке. В числе приоритетных целей организации - также укрепление единства ветеранского движения. За большой вклад в его развитие и укрепление и активную работу в патриотическом воспитании молодежи Главе региона Алексею Орлову была вручена Почетная грамота и юбилейная медаль.



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