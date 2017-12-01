Боевому братству России 20 лет. Это событие отметили и в Калмыкии. За активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи члены организации и ее ветераны получили благодарности главы республики. Алексей Орлов в торжественной остановке также торжественно вручил четырем семьям ключи от новых квартир.



Всероссийское объединение «боевое братство» отстаивает права и интересы ветеранов, инвалидов, участников войн и военных конфликтов, сотрудников правоохранительных органов, погибших военнослужащих, членов их семей, которые нуждаются в помощи и поддержке. В числе приоритетных целей организации - также укрепление единства ветеранского движения. За большой вклад в его развитие и укрепление и активную работу в патриотическом воспитании молодежи Главе региона Алексею Орлову была вручена Почетная грамота и юбилейная медаль. Боевому братству России 20 лет. Это событие отметили и в Калмыкии. За активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи члены организации и ее ветераны получили благодарности главы республики. Алексей Орлов в торжественной остановке также торжественно вручил четырем семьям ключи от новых квартир.Всероссийское объединение «боевое братство» отстаивает права и интересы ветеранов, инвалидов, участников войн и военных конфликтов, сотрудников правоохранительных органов, погибших военнослужащих, членов их семей, которые нуждаются в помощи и поддержке. В числе приоритетных целей организации - также укрепление единства ветеранского движения. За большой вклад в его развитие и укрепление и активную работу в патриотическом воспитании молодежи Главе региона Алексею Орлову была вручена Почетная грамота и юбилейная медаль.



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