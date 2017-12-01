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Сегодня, 12:04

Сити-менеджер Элисты – в полуфинале конкурса «Лидеры России»


Сити-менеджер Элисты – в полуфинале конкурса «Лидеры России»Сити-менеджер Элисты – в полуфинале конкурса «Лидеры России». Окон Нохашкиев опередил 196 тысяч соперников из всех регионов страны. Он успешно прошел все испытания онлайн-тестирования. Теперь предстоит проявить весь накопленный опыт и управленческий талант на очном этапе. Всего в полуфинал, который стартует в воскресенье в Рстове-на-Дону, вышли 2700 конкурсантов. «Лидеры России» - это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Проводится администрацией Президента и Высшей школой государственного управления по поручению главы государства. Финалисты получат гранты на сумму 1 миллион рублей, год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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