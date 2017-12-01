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Сегодня, 11:59

В КалмГУ начала свою работу международная научная конференция


Сегодня в КалмГУ начала свою работу международная научная конференция « Сетевое востоковедение: образование, наука, культура». Как было отмечено, главное высшее учебное заведение республики станет научной площадкой для взаимодействия более 30 ученых из ВУЗов –партнеров России, ближнего и дальнего зарубежья, академических структур. Форум проводится в рамках стратегического проекта « Калмыкия как трансграничный регион в восточном векторе России» по программе развития КалмГУ, как опорного регионального университета. Ну а дискуссионные площадки начнут работать после обеда, где будут выработаны единые подходы к решению насущных проблем востоковедения. По словам главы Калмыкии Алексея Орлова, эта конференция позволит многим участникам реализовать новые международные проекты.



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