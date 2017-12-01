Глава Калмыкии встретился с участниками фестиваля молодежи

О личном участии молодёжи республики в предстоящих выборах Президента России шла речь на сегодняшней встрече Главы Калмыкии Алексея Орлова с участниками 19 Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи. 2 недели назад ребята озвучили своё предложение. Суть его в максимальном вовлечении молодежи в избирательный процесс через информирование и знакомство с избирательным правом, а также формирование молодежной избирательной комиссии и участие в принятии судьбоносных решений для всей страны и региона в частности. Сегодня им был дан зеленый свет. О личном участии молодёжи республики в предстоящих выборах Президента России шла речь на сегодняшней встрече Главы Калмыкии Алексея Орлова с участниками 19 Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи. 2 недели назад ребята озвучили своё предложение. Суть его в максимальном вовлечении молодежи в избирательный процесс через информирование и знакомство с избирательным правом, а также формирование молодежной избирательной комиссии и участие в принятии судьбоносных решений для всей страны и региона в частности. Сегодня им был дан зеленый свет.



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