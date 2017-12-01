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Сегодня, 17:40

Семья из Калмыкии вошла в число победителей Всероссийского конкурса


Семья из Калмыкии вошла в число победителей Всероссийского конкурсаАлексей Орлов сегодня поздравил семью Нарин-Шариновых, которая вошла в число победителей Всероссийского конкурса в номинации «Молодая семья». В ходе встречи с главой республики супруги поделились впечатлениями о поездке в Москву. Рассказали о том, как нелегко было оказаться среди участников, которые приехали из многих регионов страны. Наталья и Руслан Нарин-Шариновы работают в Калмыцком университете. В студенческие годы были солистами народного ансамбля песни и танца «Бумбин орн». И этот творческий опыт помог им достойно представить Калмыкию. Для старшей дочери Даниэлы это был первый выход на большую сцену. Глава региона преподнес подарок не только детям, но и родителям. По словам Алексея Орлова, руководство республики изыскивает новые возможности, чтобы поддержать молодые семьи.



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