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Сегодня, 11:47

Герой своего времени


Герой своего времениПриближается День Героев Отечества. Эта дата способствует формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Родине. Но к таким героям можно отнести всех, кто не жалея себя трудиться на благо страны. Как, например, ветеран труда Сангаджи-Гаря Меджеев. Почетный гражданин Яшкульского района более 40 лет работал в совхозе «Кировский». И по сей день ужит примером для своих односельчан. В гостях у знатного животновода побывала наша съемочная группа.

Он всегда ратует за то, чтобы его малая родина развивалась и процветала. Так говорят о Сангаджи-Гаря Меджееве односельчане. И его давний знакомый депутата Государственной Думы Батор Адучиев. В «трудовой книжке» ветерана труда всего одна запись: механизатор совхоза «Кировский». Он был лидером, посвятив любимому делу 40 с лишним лет. А начиналась его трудовая биография в далекие 50-тые – по возвращению из Сибири.

По воспоминаниям знатного механизатора, 80-е годы – пик развития сельского хозяйства. И связано это было с внедрением мелиорации. На орошаемых участках получали невиданный урожай кормовых культур, что способствовало укреплению животноводческой отрасли.

Наибольший вклад в совхозное производство вносили лидеры социалистических соревнований. Среди них и наш герой Сангаджи-Гаря Меджеев, выполнявший норму один за целую бригаду.

При этом, опытный механизатор строго следил за тем, чтобы выполнялись все условия полива и сбора урожая кормовых культур на вверенных ему орошаемых участках.

Как говорят, по труду и награда. Самая значимая - Орден Трудовой Славы 3 степени. Ну, а в свои 88 лет наш герой бодр, крепок духом. Признается, что следит за новостями, радуется тому, что власти региона принимают меры по возрождению «орошения». Как считает ветеран, это залог больших перемен. Что еще радует ветерана, это его дети и внуки, как и он, преданные своей земле, отчему дому.



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