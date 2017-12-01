Реализацию программы «Доступная среда» обсудили участники круглого стола

В 2017 год новый импульс развития получила программа «Доступная среда» в степном регионе. Был осуществлен ряд мероприятий по созданию доступной среды на объектах инфраструктуры, в сфере социального обслуживания людей с ограниченными возможностями. Проблемы и перспективы реализации в Калмыкии этой программы обсудили на заседании круглого стола члены общероссийского народного фронта, исполнительной власти и общественных организаций республики.



Правительству Калмыкии обеспечить постоянное финансирование государственной программы республики «Доступная среда на 2016-2020 годы». Этот и ряд других требований содержит подписанный Алексеем Орловым в августе текущего года указ. Он стал мощным толчком для дальнейшего развития безбарьерной среды в регионе. Необходимые условия созданы в двенадцати учреждениях социального обслуживания населения, образования и здравоохранения. На указанные цели объем финансирования составил 39 миллионов рублей.



Для дальнейшего планирования мероприятий по созданию безбарьерной среды проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры. Всего были обследованы более пятисот зданий, но паспорта доступности получили только триста десять. Большая работа проведена и в сфере повышения доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов.



За годы существования госпрограммы «Доступная среда» в Калмыкии были профинансированы более тридцати общеобразовательных организаций, включая дошкольные и объекты дополнительного образования. В девяти из них инклюзивное образование появилось в этом году. Так, совсем недавно открылась группа для малышей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в двадцать шестом детском саду, для слабослышащих ребят свои двери распахнул двенадцатый. Также завершились работы по благоустройству и в республиканской детско-юношеской спортивной школе. Всего в республике более семисот детей с ограниченными возможностями здоровья смогли благополучно интегрироваться в образовательной среде.



Помимо общественников, контролируют проводимую в сфере доступности среды работу и активисты регионального координационного проекта ОНФ «Народная оценка качества».



Всего в степном регионе двадцать три с половиной тысячи граждан с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря реализации в госпрограммы «Доступная среда» все они постепенно получают возможность интегрироваться в современном обществе. Конечно, на сегодня решены не все проблемы в этой сфере. К примеру, не осуществляется должный контроль сдачи жилых объектов без пандусов, оборудования качественных подъездных путей к домам инвалидов, и многое другое. Но, как отметили все участники круглого стола, работа в этом направлении ведется. В 2017 год новый импульс развития получила программа «Доступная среда» в степном регионе. Был осуществлен ряд мероприятий по созданию доступной среды на объектах инфраструктуры, в сфере социального обслуживания людей с ограниченными возможностями. Проблемы и перспективы реализации в Калмыкии этой программы обсудили на заседании круглого стола члены общероссийского народного фронта, исполнительной власти и общественных организаций республики.Правительству Калмыкии обеспечить постоянное финансирование государственной программы республики «Доступная среда на 2016-2020 годы». Этот и ряд других требований содержит подписанный Алексеем Орловым в августе текущего года указ. Он стал мощным толчком для дальнейшего развития безбарьерной среды в регионе. Необходимые условия созданы в двенадцати учреждениях социального обслуживания населения, образования и здравоохранения. На указанные цели объем финансирования составил 39 миллионов рублей.Для дальнейшего планирования мероприятий по созданию безбарьерной среды проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры. Всего были обследованы более пятисот зданий, но паспорта доступности получили только триста десять. Большая работа проведена и в сфере повышения доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов.За годы существования госпрограммы «Доступная среда» в Калмыкии были профинансированы более тридцати общеобразовательных организаций, включая дошкольные и объекты дополнительного образования. В девяти из них инклюзивное образование появилось в этом году. Так, совсем недавно открылась группа для малышей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в двадцать шестом детском саду, для слабослышащих ребят свои двери распахнул двенадцатый. Также завершились работы по благоустройству и в республиканской детско-юношеской спортивной школе. Всего в республике более семисот детей с ограниченными возможностями здоровья смогли благополучно интегрироваться в образовательной среде.Помимо общественников, контролируют проводимую в сфере доступности среды работу и активисты регионального координационного проекта ОНФ «Народная оценка качества».Всего в степном регионе двадцать три с половиной тысячи граждан с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря реализации в госпрограммы «Доступная среда» все они постепенно получают возможность интегрироваться в современном обществе. Конечно, на сегодня решены не все проблемы в этой сфере. К примеру, не осуществляется должный контроль сдачи жилых объектов без пандусов, оборудования качественных подъездных путей к домам инвалидов, и многое другое. Но, как отметили все участники круглого стола, работа в этом направлении ведется.



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