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Вчера, 18:04

Грантовая поддержка спортсменов будет продолжена


Грантовая поддержка спортсменов будет продолженаЛучшие в Южном и Северокавказском федеральных округах. Такое звание завоевали воспитанники республиканской школы олимпийского резерва по футболу на первенстве России среди юношей 2001 года рождения. Сегодня Глава республики вручил ребятам сертификат на 2 миллиона рублей для приобретения спортинвентаря. Каждый получил памятную медаль. А беседу с юными боксерами Алексей Орлов начал с хороших вестей.

Алексей Орлов выразил команде и их наставникам искреннюю благодарность за упорную борьбу и красивую победу. В свою очередь, ребята поделились впечатлениями о чемпионате. И еще. Глава Калмыкии заявил, что курс на серьёзную грантовую поддержку спорту будет продолжен.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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