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Вчера, 20:00

Алексей Орлов обсудил ситуацию с пассажирскими перевозками


Алексей Орлов обсудил ситуацию с пассажирскими перевозкамиО текущей ситуации с пассажирскими перевозками в Элисте сегодня шла речь в ходе рабочего совещания, которое провел Алексей Орлов. Глава республики раскритиковал работу и Правительства, и заинтересованных структур. По его словам, те задачи, которые были поставлены перед региональными чиновниками еще несколько месяцев назад, до конца не выполнены. Он потребовал более детально подойти к решению этого вопроса и установил сроки выполнения конкретных поручений.

Почему большая часть общественного транспорта не выходит на линию? Какие конкретные меры приняты для улучшения ситуации с пассажирскими перевозками? На эти и другие вопросы предстояло ответить и Правительству, и тем, кто непосредственно отвечает в республике за транспортное сообщение в ходе рабочего совещания, которое провел Алексей Орлов.

Это не первая встреча участников совещания на эту актуальную тему. Еще летом Алексей Орлов дал поручения усовершенствовать работу общественного транспорта в Элисте. Однако не все они были выполнены в срок в силу разных обстоятельств. Прежде всего, это касается финансовых вопросов, которые будут решаться поэтапно.

Глава республики потребовал более детально подойти к решению этого вопроса и установил сроки выполнения конкретных поручений. Одно из них касается оказания финансовой поддержки автопарку, и доведения технического состояния транспортных средств до нормативных требований. Автобусы должны быть, в первую очередь, безопасными. Особенно в условиях предстоящей зимы.

Особый акцент Алексей Орлов сделал на работу общественного транспорта в праздничные дни. Ну а в час пик, как известно, пассажирские газели наполняются до отказа, но продолжают курсировать по маршрутам, подвергая опасности людей в салоне. Поэтому сейчас стоит вопрос о том, чтобы как можно больше автобусов вышли на линию. Кто должен отвечать за граждан, пользующихся общественным транспортом? Конкретный ответ должен быть готов до следующей встречи, как и решение других проблем, которые были обозначены в повестке дня.



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