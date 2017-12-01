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Сегодня, 11:48

В Самарской области состоялось открытие откормочной площадки


В Самарской области состоялось открытие откормочной площадкиСкот калмыцкой породы можно успешно разводить повсеместно, вне зависимости от климатических особенностей. В этом убедились сельхозтоваропроизводители Самарской области, где и состоялось обсуждение этого перспективного направления. Для конструктивного разговора в Сызрани собрались и теоретики, и практики, и научное сообщество из Оренбургской области, Алтая, Бурятии. В составе калмыцкой делегации - депутат Государственной думы Батор Адучиев. В рамках межрегионального семинар - совещания заводчиков калмыцкой породы КРС состоялось открытие откормочной площадки предприятия « Чистый продукт» в селе Белоключье Шигонского района.

В рамках теоретической части участники совещания делились опытом разведения отечественной мясной породы Калмыцкая. Как было отмечено, если в прошлом основной средой ее обитания считалась Калмыкия и территория Южного федерального округа, то за последние годы в ареал распространения породы попали и другие регионы. К примеру, Самарская область. Именно там в рамках семинара-совещания состоялось открытие откормочной площадки в одном из крупнейших в Поволжье животноводческом комплексе Шигонского района «Чистый продукт», где на протяжение почти семи лет выращивают КРС калмыцкой породы. И не случайно. По словам директора Зораба Адвоян, уникальные биологические особенности породы дают неоспоримые экономические преимущества.

Качество мясо напрямую зависит от содержания и корма, говорит Зораб Адвоян. На личном опыте убедился, рассказывает он, какой бы неприхотливой ни была порода, надо создавать условия и по пастьбе, и по стоянкам маточного поголовья и откорму быков, учитывая особенности региона, куда отправляется скот, чтобы сохранять высокую рентабельность.

С приволжским опытом содержания калмыцкого скота ознакомились коллеги из Бурятии. Они давно оценили вкус мраморного мяса, создав племенные хозяйства. В планах увеличивать поголовье, которое пользуется большим спросом даже за пределами нашей страны.

Также на встрече участники говорили о перспективах расширения сотрудничества по распространению калмыцкой породы крупного рогатого скота в регионах России, доказав на деле, что лучше этой отечественной породы нет. Ну, а национальная ассоциация заводчиков скота объединяет специалистов в отрасли животноводства из почти 20 регионов страны. По словам депутата Государственной думы Батора Адучиева, на сегодняшний день в мясном скотоводстве России калмыцкая порода доминирует, составляя более сорока процента от общего поголовья КРС этого направления. Кстати, имея собственный опыт работы в этой отрасли и на законодательном уровне он поднимает проблемы развития мясного скотоводства в стране.

Как было отмечено в приветственном обращении в адрес участников совещания, калмыцкий скот выдержал проверку временем и сегодня по праву является национальной гордостью нашего народа, его качество имеют высокую оценку по всей стране. Ведь основной составляющей обеспечения продовольственной безопасности страны является развитие мясного скотоводства. Особенно получение высококачественной говядины. И в этом направлении одну из ключевых ролей играет Калмыкия.



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