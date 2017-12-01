В эти минуты выпускники школ пишут итоговое сочинение, которое является допуском к единому государственному экзамену. На задание отводится три часа пятьдесят пять минут. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья – на полтора часа больше. Темы творческой работы учащиеся получили за пятнадцать минут до начала. В этом году определены 5 направлений: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». Среди критериев оценки: соответствие теме, аргументация, логика рассуждения, грамотность и другие.



В степной столице итоговое сочинение пишут более семисот одиннадцатиклассников. До начала испытания своим мнением поделились учащиеся элистинской классической гимназии. В эти минуты выпускники школ пишут итоговое сочинение, которое является допуском к единому государственному экзамену. На задание отводится три часа пятьдесят пять минут. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья – на полтора часа больше. Темы творческой работы учащиеся получили за пятнадцать минут до начала. В этом году определены 5 направлений: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество». Среди критериев оценки: соответствие теме, аргументация, логика рассуждения, грамотность и другие.В степной столице итоговое сочинение пишут более семисот одиннадцатиклассников. До начала испытания своим мнением поделились учащиеся элистинской классической гимназии.



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