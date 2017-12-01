В УФССП подвели итоги конкурса на лучшее освещение в СМИ

В Управлении Федеральной службы судебных приставов подвели итоги конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности ведомства. По итогам года, наша съемочная группа стала победителем в номинации «Телесюжет» за материал «Вспомни о ребенке - заплати алименты». Также 3-е место занял сюжет «Непунктуальные платят дважды» Айны Гуспановой и телеоператора Эрдни Эрендженова. Были отмечены и работы наших коллег, корреспондентов газеты "Хальмг Унн". Вручая награды, руководитель регионального ведомства Владимир Евстигнеев отметил, что из года в год увеличивается количество статей, интервью и репортажей о деятельности Службы судебных приставов. В Управлении Федеральной службы судебных приставов подвели итоги конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности ведомства. По итогам года, наша съемочная группа стала победителем в номинации «Телесюжет» за материал «Вспомни о ребенке - заплати алименты». Также 3-е место занял сюжет «Непунктуальные платят дважды» Айны Гуспановой и телеоператора Эрдни Эрендженова. Были отмечены и работы наших коллег, корреспондентов газеты "Хальмг Унн". Вручая награды, руководитель регионального ведомства Владимир Евстигнеев отметил, что из года в год увеличивается количество статей, интервью и репортажей о деятельности Службы судебных приставов.



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