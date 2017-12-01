ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:45

В УФССП подвели итоги конкурса на лучшее освещение в СМИ


В УФССП подвели итоги конкурса на лучшее освещение в СМИВ Управлении Федеральной службы судебных приставов подвели итоги конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности ведомства. По итогам года, наша съемочная группа стала победителем в номинации «Телесюжет» за материал «Вспомни о ребенке - заплати алименты». Также 3-е место занял сюжет «Непунктуальные платят дважды» Айны Гуспановой и телеоператора Эрдни Эрендженова. Были отмечены и работы наших коллег, корреспондентов газеты "Хальмг Унн". Вручая награды, руководитель регионального ведомства Владимир Евстигнеев отметил, что из года в год увеличивается количество статей, интервью и репортажей о деятельности Службы судебных приставов.



Другие новости по теме:

  • Коллектив ГТРК «Калмыкия» удостоен Благодарности от руководителя Федеральной службы судебных приставов
  • 1 ноября- день судебного пристава
  • Работы корреспондентов ГТРК «Калмыкия» признаны лучшими
  • В министерстве природы вручили премии журналистам
  • Судебные приставы подвели итоги
  • В Управлении федеральной службы судебных приставов отметили журналистов
  • 500 миллионов рублей взыскано с должников службой судебных приставов
  • В Управлении судебных приставов подвели итоги конкурса среди СМИ
  • ГТРК "Калмыкия" стала победителем всероссийского журналистского конкурса
  • ГТРК "Калмыкия" на пьедестале почета

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.