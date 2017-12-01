ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:42

Открыта горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции


Открыта горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекцииГорячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции. В Региональном Управлении Роспотребнадзора в эти дни открыта горячая линия. Главная цель - мобилизовать общество, заставить задуматься о том, что эта проблема может коснуться каждого. Немалая роль отводится объединению усилий органов государственной власти и общественных организаций для повышения информированности учащихся, родителей и педагогов по вопросу распространения ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде, формирования навыков безопасного поведения, развития социальной активности молодежи в вопросах профилактики.



Другие новости по теме:

  • В Управлении Роспотребнадзора работает «горячая» линия по туристическим услугам
  • Завтра в Россреестре по Калмыкии проводится горячая телефонная линия
  • В преддверии выборов открыта круглосуточная «горячая линия»
  • В связи с предстоящим Днем Знаний открыта горячая линия Роспотребнадзора
  • В филиале «Россреестра» по республике проходит горячая телефонная линия
  • В региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов открыта горячая линия
  • В Региональной службе по тарифам открыта «горячая линия»
  • В Калмыкии открыта «горячая линия» с избирателями
  • Для жителей Калмыкии работает "горячая линия" по вопросам ЖКХ
  • Открыта "горячая" телефонная линия по вопросам призыва

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.