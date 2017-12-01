Открыта горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции

Горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции. В Региональном Управлении Роспотребнадзора в эти дни открыта горячая линия. Главная цель - мобилизовать общество, заставить задуматься о том, что эта проблема может коснуться каждого. Немалая роль отводится объединению усилий органов государственной власти и общественных организаций для повышения информированности учащихся, родителей и педагогов по вопросу распространения ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде, формирования навыков безопасного поведения, развития социальной активности молодежи в вопросах профилактики. Горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции. В Региональном Управлении Роспотребнадзора в эти дни открыта горячая линия. Главная цель - мобилизовать общество, заставить задуматься о том, что эта проблема может коснуться каждого. Немалая роль отводится объединению усилий органов государственной власти и общественных организаций для повышения информированности учащихся, родителей и педагогов по вопросу распространения ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде, формирования навыков безопасного поведения, развития социальной активности молодежи в вопросах профилактики.



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