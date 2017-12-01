Сегодня во всем мире отмечается день волонтеров. Дата была введена по предложению Генеральной Ассамблеи ОНН в 1985 году. А в этом году соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин о праздновании в этот день дня добровольцев. В Калмыкии добровольческое движение насчитывает несколько тысяч человек. И сегодня всех тех, кто безвозмездно трудится и помогает людям, чествовали в новом дворце спорта.



По итогам проведения международного фестиваля молодежи в Сочи осенью этого года Любовь Цебекова вошла в число пятисот лучших волонтеров. Общение с новыми людьми, желание помогать другим и, конечно, достойно представить свою малую родину – вот что помогало девушке в работе. Всего четырнадцать добровольцев из Калмыкии приняли участие в столь масштабном мероприятии. Все они активно проявили себя на представленных площадках.



Сфера деятельности волонтеров очень широка. Это может быть патриотическая работа, участие в социальных, спортивных мероприятиях, помощь людям в самых разных жизненных обстоятельствах, можно даже просто сдать кровь нуждающимся. В Калмыкии таких ребят несколько тысяч. Представители республиканского центра молодежи при поддержке профильного министерства поздравили их с праздником и вручили наиболее активным благодарственные грамоты.



Среди награжденных и так называемые волонтеры Победы. Это участники одноимённого всероссийского общественного движения. С каждым годом оно становится все более популярным среди калмыцких студентов и школьников.



Найти время на добрые дела и поступки и стать частью добровольческой команды никогда не поздно. Тем более что это и возможность приобрести новый опыт, знания и навыки в команде единомышленников. Сегодня во всем мире отмечается день волонтеров. Дата была введена по предложению Генеральной Ассамблеи ОНН в 1985 году. А в этом году соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин о праздновании в этот день дня добровольцев. В Калмыкии добровольческое движение насчитывает несколько тысяч человек. И сегодня всех тех, кто безвозмездно трудится и помогает людям, чествовали в новом дворце спорта.По итогам проведения международного фестиваля молодежи в Сочи осенью этого года Любовь Цебекова вошла в число пятисот лучших волонтеров. Общение с новыми людьми, желание помогать другим и, конечно, достойно представить свою малую родину – вот что помогало девушке в работе. Всего четырнадцать добровольцев из Калмыкии приняли участие в столь масштабном мероприятии. Все они активно проявили себя на представленных площадках.Сфера деятельности волонтеров очень широка. Это может быть патриотическая работа, участие в социальных, спортивных мероприятиях, помощь людям в самых разных жизненных обстоятельствах, можно даже просто сдать кровь нуждающимся. В Калмыкии таких ребят несколько тысяч. Представители республиканского центра молодежи при поддержке профильного министерства поздравили их с праздником и вручили наиболее активным благодарственные грамоты.Среди награжденных и так называемые волонтеры Победы. Это участники одноимённого всероссийского общественного движения. С каждым годом оно становится все более популярным среди калмыцких студентов и школьников.Найти время на добрые дела и поступки и стать частью добровольческой команды никогда не поздно. Тем более что это и возможность приобрести новый опыт, знания и навыки в команде единомышленников.



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