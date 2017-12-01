На вопросы жителей республики ответил Хонгор Эльбиков

Как было заявлено, в адрес министра культуры Хонгора Эльбикова Общественная палата получила более 50 обращений жителей республики. В связи с ограниченным временем общения, вопросы объединили по тематическим разделам.



Судя по обращениям граждан республики, самая волнующая тема- ремонт Концертного зала Госфилармонии. Спрашивают, на каком этапе строительные работы, как долго ждать их завершения. Министр Хонгор Эльбиков напомнил, что здание перестали эксплуатировать в 2016 году по решению Элистинского городского суда. Тогда же руководство республики приняло ряд мер. После проведения комплексного обследования на предмет технической и противопожарной безопасности был начат поэтапный ремонт. Хотя к этому времени была подготовлена проектно-сметная документация, предусматривающая реконструкцию на полумиллиардную сумму. Она для федеральных ведомств оказалась непомерно высокой. Вот и решили местные власти, вместо консервации здания, начать работы по ремонту. 7 млн. рублей, выделенные из республиканской казны, полностью освоены.



На этом власти не ставят точку. Прошедшая положительную экспертизу документация направлена в федеральные структуры. И, как заявляет министр, следует ожидать, что капитальный ремонт здания калмфилармонии войдет в одну из федеральных целевых программ, реализуемых с 2020 по 2021 годы. Ну, а в ближайшее время, возможно, что распахнет двери зрительный зал, где все работы по обновлению уже завершены.



Интересовал жителей вопрос и о том, планирует ли регион участие в программах по ремонту сельских очагов культуры в последующие годы. Как известно, в 2017-м была начата реконструкция 5-ти и строительство 2-х Домов культуры. Это в поселках Ергенинский и Кумской. Со слов министра, все эти объекты перейдут на следующий год с финансированием 70 млн. рублей. В настоящее время формируются заявки на 2019-20 годы. Основные претенденты, те сельские учреждения, на которые подготовлены соответствующие документы с экспертной оценкой. На сегодня – это Яшкульский РДК, ДК поселков Цаган-Усн, Чапаевский, Гашун - Бургуста, а также строительство Дома культуры в районном центре – Кетченеры.



Принимаются меры и по укреплению материально- технической базы учреждений. Из 60 млн. рублей, направленных Правительством России на эти цели, 13 млн. получила Калмыкия.



А еще затронули художественное наследие. Говорили о том, что в стенах Национального музея отсутствует постоянно действующая экспозиция картин выдающихся калмыцких мастеров: Рокчинского, Кекеева, Санджиева, Ольдаева. Этот проект, по словам Эльбикова, в планах ведомства, как и многие другие. Например, создание учебно-методического Центра, который призван будет решать проблемы профобразования в связи с процессом передачи Детских школ искусств во введение Министерства культуры. Или открытие в 2018 году Центра одаренных детей. А еще выяснили, что дети из многодетных семей имеют право посещать бесплатно мероприятия, проводимые в стенах учреждений культуры. Ответы были даны на все волнующие общественность вопросы. Как было заявлено, в адрес министра культуры Хонгора Эльбикова Общественная палата получила более 50 обращений жителей республики. В связи с ограниченным временем общения, вопросы объединили по тематическим разделам.Судя по обращениям граждан республики, самая волнующая тема- ремонт Концертного зала Госфилармонии. Спрашивают, на каком этапе строительные работы, как долго ждать их завершения. Министр Хонгор Эльбиков напомнил, что здание перестали эксплуатировать в 2016 году по решению Элистинского городского суда. Тогда же руководство республики приняло ряд мер. После проведения комплексного обследования на предмет технической и противопожарной безопасности был начат поэтапный ремонт. Хотя к этому времени была подготовлена проектно-сметная документация, предусматривающая реконструкцию на полумиллиардную сумму. Она для федеральных ведомств оказалась непомерно высокой. Вот и решили местные власти, вместо консервации здания, начать работы по ремонту. 7 млн. рублей, выделенные из республиканской казны, полностью освоены.На этом власти не ставят точку. Прошедшая положительную экспертизу документация направлена в федеральные структуры. И, как заявляет министр, следует ожидать, что капитальный ремонт здания калмфилармонии войдет в одну из федеральных целевых программ, реализуемых с 2020 по 2021 годы. Ну, а в ближайшее время, возможно, что распахнет двери зрительный зал, где все работы по обновлению уже завершены.Интересовал жителей вопрос и о том, планирует ли регион участие в программах по ремонту сельских очагов культуры в последующие годы. Как известно, в 2017-м была начата реконструкция 5-ти и строительство 2-х Домов культуры. Это в поселках Ергенинский и Кумской. Со слов министра, все эти объекты перейдут на следующий год с финансированием 70 млн. рублей. В настоящее время формируются заявки на 2019-20 годы. Основные претенденты, те сельские учреждения, на которые подготовлены соответствующие документы с экспертной оценкой. На сегодня – это Яшкульский РДК, ДК поселков Цаган-Усн, Чапаевский, Гашун - Бургуста, а также строительство Дома культуры в районном центре – Кетченеры.Принимаются меры и по укреплению материально- технической базы учреждений. Из 60 млн. рублей, направленных Правительством России на эти цели, 13 млн. получила Калмыкия.А еще затронули художественное наследие. Говорили о том, что в стенах Национального музея отсутствует постоянно действующая экспозиция картин выдающихся калмыцких мастеров: Рокчинского, Кекеева, Санджиева, Ольдаева. Этот проект, по словам Эльбикова, в планах ведомства, как и многие другие. Например, создание учебно-методического Центра, который призван будет решать проблемы профобразования в связи с процессом передачи Детских школ искусств во введение Министерства культуры. Или открытие в 2018 году Центра одаренных детей. А еще выяснили, что дети из многодетных семей имеют право посещать бесплатно мероприятия, проводимые в стенах учреждений культуры. Ответы были даны на все волнующие общественность вопросы.



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