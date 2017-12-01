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Вчера, 12:22

Гранты на развитие народных художественных промыслов


Гранты на развитие народных художественных промысловВ рамках реализации госпрограммы развития туризма в Калмыкии стартовал прием заявок на получение грантов на развитие и поддержку народных художественных промыслов. Получателями могут стать предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в сфере ремесел и народно-художественных промыслов. Победителей будут отбирать художественно-экспертный совет. В состав которого войдут научные сотрудники и мастера , и художники. Гранты предоставляются по итогам конкурсного отбора на приобретение оборудования, рабочего инструментария, на приобретение сырья - в размере 250 000 рублей. Заявки принимаются по адресу: г. Элиста, ул. Джангара, 9. Министерство культуры и туризма.



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