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Вчера, 17:30

"Лукойл" отремонтирует социальные объекты Калмыкии


"Лукойл" отремонтирует социальные объекты КалмыкииПорядка ста пятидесяти миллионов рублей выделено компанией «Лукойл – Нижневолжскнефть» на реализацию социальных проектов на территории Калмыкии в 2017 году. На эти средства исполнено десятки программ по ремонту, строительству общественноважных объектов, проведены культурно-массовые мероприятия. Итоги социального сотрудничества компании и региона в 2017 году подвели на заседании круглого стола по вопросам корпоративной социальной ответственности, который состоялся сегодня в Большом зале заседания правительства.

За внушительными цифрами в сто пятьдесят миллионов рублей стоят конкретные для социально-экономической отрасли региона проекты. И если раньше они касались только районов производственной деятельности компании – Лаганского и Черноземельского, то теперь распространяются и на другие районы. В Элисте активно ведутся работы по реконструкции кинотеатра «Октябрь» и благоустройству спортивных площадок в школах номер двенадцать и семнадцать. На эти цели перечислено около сорока трех миллионов рублей. Реализация проектов в социально-экономической сфере будет продолжена и в следующем году.

Конец года порадует и жителей села Джалыково Лаганского района. Буквально на днях нефтяная компания перечислит средства на капитальный ремонт местного дома культуры. Об этом сельчанам сообщила депутата Государственной думы Марина Мукабенова, находясь там с рабочим визитом.

Капремонта в доме культуры не было почти полвека. Зданию необходимо кардинальное обновление: замена отопления, электропроводки, полов. Устарела и аппаратура. Но, несмотря на все трудности, клуб всегда оставался центром притяжения для джалыковцев. Кроме того, на протяжении многих лет он удерживает звание «лучшего муниципального учреждения» в республике.

Активную промышленную деятельность ЛУКОЙЛ –Нижневолжскнефть на территории Калмыкии начал с две тысячи тринадцатого года. При этом социальноориентированные программы реализуются компанией в регионе на протяжении почти десяти лет. Это касается также конкурса социальных и культурных проектов для некоммерческих организаций республики. Кстати, сумма призовых грантов в следующем году увеличиться с одного до десяти миллионов рублей.

В следующем году объем социальных инвестиций в республику также составит сто пятьдесят миллионов рублей. Эти средства пойдут на ремонт пищеблока Кетченеровской многопрофильной гимназии, капитальный ремонт здания лаганской школы имени Люлякина, а также реконструкцию котельной Городовиковской многопрофильной гимназии.



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