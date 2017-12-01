15 декабря в 11 часов состоится онлайн-общение Главы региона с жителя Калмыкии. Напомню, прямой разговор с руководителем республики состоится в рамках спецпроекта интернет-газеты «Степные вести». На этот раз будут подготовлены около 30 точек подключения - райцентры, населенные пункты, МФЦ и представительство в Москве. На сегодняшний день приняты около двухсот вопросов. Обращения по телефону не принимаются. Они касаются в основном проблем водоснабжения, газификации, зарплаты и долевого строительства. Напомню, что прием вопросов Главе Калмыкии продлен до 5-го декабря до 18 часов. 15 декабря в 11 часов состоится онлайн-общение Главы региона с жителя Калмыкии. Напомню, прямой разговор с руководителем республики состоится в рамках спецпроекта интернет-газеты «Степные вести». На этот раз будут подготовлены около 30 точек подключения - райцентры, населенные пункты, МФЦ и представительство в Москве. На сегодняшний день приняты около двухсот вопросов. Обращения по телефону не принимаются. Они касаются в основном проблем водоснабжения, газификации, зарплаты и долевого строительства. Напомню, что прием вопросов Главе Калмыкии продлен до 5-го декабря до 18 часов.



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