Вручены премии за активную жизненную позицию

В преддверии Международного Дня инвалидов в Элисте сегодня состоялась церемония вручения именной премии главы городской администрации. Обладателями становятся те, кто достиг особых успехов в учебе, спорте, творчестве, в общественной деятельности. Она так и называется «За активную жизненную позицию».



Напряженной и интересной сложился год для учащейся 17 школы Герел Малышевой. Она становилась призером поэтических конкурсов, сейчас посещает кружок по вокалу в Центре детского творчества. Светлана Суханова – получает премию за спортивные достижения. Всего - семеро номинантов.



Каждый раз – это праздник. А для номинантов – это еще и ступень к новым победам, преодоление себя, болезни и трудностей. В преддверии Международного Дня инвалидов в Элисте сегодня состоялась церемония вручения именной премии главы городской администрации. Обладателями становятся те, кто достиг особых успехов в учебе, спорте, творчестве, в общественной деятельности. Она так и называется «За активную жизненную позицию».Напряженной и интересной сложился год для учащейся 17 школы Герел Малышевой. Она становилась призером поэтических конкурсов, сейчас посещает кружок по вокалу в Центре детского творчества. Светлана Суханова – получает премию за спортивные достижения. Всего - семеро номинантов.Каждый раз – это праздник. А для номинантов – это еще и ступень к новым победам, преодоление себя, болезни и трудностей.



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