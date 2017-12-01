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1-12-2017, 19:58

Вручены премии за активную жизненную позицию


Вручены премии за активную жизненную позициюВ преддверии Международного Дня инвалидов в Элисте сегодня состоялась церемония вручения именной премии главы городской администрации. Обладателями становятся те, кто достиг особых успехов в учебе, спорте, творчестве, в общественной деятельности. Она так и называется «За активную жизненную позицию».

Напряженной и интересной сложился год для учащейся 17 школы Герел Малышевой. Она становилась призером поэтических конкурсов, сейчас посещает кружок по вокалу в Центре детского творчества. Светлана Суханова – получает премию за спортивные достижения. Всего - семеро номинантов.

Каждый раз – это праздник. А для номинантов – это еще и ступень к новым победам, преодоление себя, болезни и трудностей.



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