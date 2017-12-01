Депутат Госдумы Марина Мукабенова посетила патриотический клуб «Десантник»

Депутат Госдумы Марина Мукабенова в рамках региональной недели посетила патриотический клуб «Десантник». Надо отметить, что в декабре Боевое братство России отмечает свое 20-летие со дня образования. На базе ДОСААФа базируются несколько клубов объединенных в Боевое братство.



На сегодняшний день здесь занимаются более 60 воспитанников. Депутату продемонстрировали учебный материал, классы. За много лет клуб был много раз отмечен грамотами и благодарностями. Во время визита депутата проводилось занятие по карате у членов клуба «Комбат». Это еще один клуб, цель которого также до армейская подготовка и патриотическое воспитание молодежи. Здесь занимаются и девочки и мальчики. Самой маленькой воспитаннице 6 лет. По завершении встречи, по традиции фото на память. Депутат Госдумы Марина Мукабенова в рамках региональной недели посетила патриотический клуб «Десантник». Надо отметить, что в декабре Боевое братство России отмечает свое 20-летие со дня образования. На базе ДОСААФа базируются несколько клубов объединенных в Боевое братство.На сегодняшний день здесь занимаются более 60 воспитанников. Депутату продемонстрировали учебный материал, классы. За много лет клуб был много раз отмечен грамотами и благодарностями. Во время визита депутата проводилось занятие по карате у членов клуба «Комбат». Это еще один клуб, цель которого также до армейская подготовка и патриотическое воспитание молодежи. Здесь занимаются и девочки и мальчики. Самой маленькой воспитаннице 6 лет. По завершении встречи, по традиции фото на память.



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