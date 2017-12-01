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Сегодня, 12:28

9 декабря в стране отметят День героев Отечества


9 декабря в стране отметят День героев Отечества9 декабря в стране отметят День героев Отечества. Калмыкия присоединится к праздничным мероприятиям. По данным министерства спорта и молодежной политики, в Элисте торжества начнутся 8 декабря.

В этот день будут чествовать Героев Калмыкии, России, кавалеров ордена Славы. Членами новой молодежной военно-патриотической организации станут 30 юнармейцев. Присягу они примут в Зале заседания Правительства.

9 декабря пройдет просветительская акция «Письмо Герою». На Арбате, аллее Героев и площадке центра спортивной подготовки, желающие могут написать письмо землякам, прошедшим войну и ставшим героями своего Отечества.



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