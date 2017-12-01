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Сегодня, 12:26

Потомки ученого Пальмова посетили Национальный музей


Потомки ученого Пальмова посетили Национальный музейВ эти дни с трехдневным визитом в Элисте находятся члены семьи известного ученого, основоположника калмыковедения, основателя музейного и архивного дела степной республики Николая Пальмова. Потомки видного российского просветителя и сами не менее известны своими успехами в творческой и научной сферах. Свою насыщенную программу в степной столице Пальмовы начали с творческого вечера. С ними познакомилась Айна Гуспанова.

Познакомиться с членами семьи Николая Пальмова в стенах музея, который носит его имя, собрались видные представители общественности, творческой интеллигенции и последователи профессора, которых в Калмыкии и за её пределами немало. К тому же внук и два внучАтых племянника, как они признаются сами, с первого дня прониклись атмосферой самобытной республики и доброжелательного калмыцкого народа и готовы возвращаться сюда снова и снова.

Среди запланированного в программе пребывания и творческий вечер известного пианиста Вадима Пальмова. Впервые в Калмыкии он побывал в 2010 году, тогда же музыкант дал мастер-класс студентам колледжа искусств имени Петра Чонкушова. Сегодня он ведет активную концертную деятельность, с которой успешно совмещает преподавание в Германии. Однако в последние годы, Пальмова посещают мысли оставить и свой след в Калмыкии, отдав тем самым дань уважения великому предку.

Среди тех, кто не перестает восхищаться трудами Николая Пальмова – ветеран архивной службы Нина Кутушова. Уникальные материалы созданные Николаем Николаевичем, хранящиеся в Национальном архиве республики, востребованы и по сей день.

Ну и конечно визит Пальмовых поистине историческим событием стал для сотрудников национального музея, который носит имя выдающегося ученого. К тому же здесь готовятся сразу к двум юбилейным датам.

Члены семьи Пальмова пробудут в Элисте еще 2 дня, за это время они тесно пообщаются с калмыцкими коллегами. Возможно, это станет первым шагом к плодотворному сотрудничеству.



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