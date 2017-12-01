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Сегодня, 12:24

Сегодня специалисты республиканского отделения ПФР проведут прием граждан


Сегодня специалисты республиканского отделения ПФР проведут прием гражданСегодня специалисты республиканского отделения ПФР проведут прием граждан. Личная консультация по вопросам пенсионного законодательства начнется в 2 часа дня по адресу улица Ленина 249 кабинет 302.

Напомним, что жители Калмыкии могут задать интересующие их вопросы, касающиеся пенсионной реформы в рамках единой недели приема граждан. Также встречи проведут Глава столичной Администрации Окон Нохашкиев и Член Совета Федерации Алексей Майоров. И сегодня можно будет задать вопросы сотрудникам многофункциональных центров по телефону 4-29-10.



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