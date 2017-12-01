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Сегодня состоится церемония вручения именной премии «За активную жизненную позицию»





Сегодня состоится церемония вручения именной премии «За активную жизненную позицию», учрежденной Главой Администрации Элисты. Она присуждается за успехи в области образования и науки, творчества и спорта, общественной деятельности. Один из инициаторов ее создания – руководитель общественной организации «Новая жизнь» Александр Каманджаев. Он и сам человек с активной жизненной позицией, и может служить примером для других. В этом убедилась наша съемочная группа.



Александр Каманджаев из многодетной семьи. По воспоминаниям родителей, никто из пятерых детей не доставлял особых хлопот. Приученные к труду, они росли самостоятельными. При этом хорошо учились, занимались спортом. Саша был любознательным ребенком. В старших классах увлекся химией и биологией, мечтал стать врачом. МедВУЗ ему не покорился. Тогда он поступил на биофак калмыцкого госуниверситета. Был лучшим студентом, активистом. Но случилось несчастье, надолго приковавшее к постели. Боролись все вместе и побороли.



Но и во многом благодаря внутренним ресурсам, жизнелюбию, оптимизму самого Александра.



Потому неудивительно, что на его счету немало покоренных вершин. Во-первых, у Александра два высших образования. Юридическое, по его мнению, подспорье в его дальнейшей карьере: в политической, общественной. Эти знания он и использует в интересах людей с ограниченными возможностями здоровья, являясь депутатом городского собрания, а также руководителем общественной организации «Новая жизнь».



Активная жизненная позиция позволяет ему быть в гуще всех событий. Опять же, по словам Александра, на благо тех, кто нуждается в поддержке. «Обеспечить инвалидов равными с другими гражданами возможностями – задача органов власти и общественных организаций», - подчеркивает собеседник. И в этом направление наблюдаются явные позитивные сдвиги. Во многом, связанные с реализацией в стране крупномасштабного проекта Доступная среда. В Калмыкии, продолжает Александр, успешно претворяется в школах и детских садах. В создание безбарьерной среды, подчеркивают руководители этих учреждений, неоценим вклад активиста-общественника Александра Каманджаева.



Сегодня общественник Каманджаев востребован как никогда. Многие социально-важные объекты в республике включены в программу Доступная среда. Там, где планируется строительство или реконструкция, Александр выступает в роли главного консультанта. Совсем скоро начнутся работы в здание Министерства социального развития. Сегодня он обсуждает с проектировщиками детали предстоящей реконструкции.



Забота и внимание к нуждам инвалидов со стороны властей, продолжает Александр, дают плоды. По поручению главы республики действует «Центр адаптивного спорта», а с прошлого года гостеприимно распахнул двери Новый Спорткомплекс, в стенах которого безвозмездно занимаются различными видами спорта люди с ограниченными возможностями здоровья. Паралимпийская сборная Калмыкия – в числе сильнейших в ЮФО. Объединяет этих людей не только спорт, но и занятия в многочисленных творческих кружках и объединениях. А вот своеобразным стимулом для их развития служит именная премия Главы администрации Элисты, учрежденная несколько лет назад, она называется «За активную жизненную позицию». Сегодня состоится церемония вручения именной премии «За активную жизненную позицию», учрежденной Главой Администрации Элисты. Она присуждается за успехи в области образования и науки, творчества и спорта, общественной деятельности. Один из инициаторов ее создания – руководитель общественной организации «Новая жизнь» Александр Каманджаев. Он и сам человек с активной жизненной позицией, и может служить примером для других. В этом убедилась наша съемочная группа.Александр Каманджаев из многодетной семьи. По воспоминаниям родителей, никто из пятерых детей не доставлял особых хлопот. Приученные к труду, они росли самостоятельными. При этом хорошо учились, занимались спортом. Саша был любознательным ребенком. В старших классах увлекся химией и биологией, мечтал стать врачом. МедВУЗ ему не покорился. Тогда он поступил на биофак калмыцкого госуниверситета. Был лучшим студентом, активистом. Но случилось несчастье, надолго приковавшее к постели. Боролись все вместе и побороли.Но и во многом благодаря внутренним ресурсам, жизнелюбию, оптимизму самого Александра.Потому неудивительно, что на его счету немало покоренных вершин. Во-первых, у Александра два высших образования. Юридическое, по его мнению, подспорье в его дальнейшей карьере: в политической, общественной. Эти знания он и использует в интересах людей с ограниченными возможностями здоровья, являясь депутатом городского собрания, а также руководителем общественной организации «Новая жизнь».Активная жизненная позиция позволяет ему быть в гуще всех событий. Опять же, по словам Александра, на благо тех, кто нуждается в поддержке. «Обеспечить инвалидов равными с другими гражданами возможностями – задача органов власти и общественных организаций», - подчеркивает собеседник. И в этом направление наблюдаются явные позитивные сдвиги. Во многом, связанные с реализацией в стране крупномасштабного проекта Доступная среда. В Калмыкии, продолжает Александр, успешно претворяется в школах и детских садах. В создание безбарьерной среды, подчеркивают руководители этих учреждений, неоценим вклад активиста-общественника Александра Каманджаева.Сегодня общественник Каманджаев востребован как никогда. Многие социально-важные объекты в республике включены в программу Доступная среда. Там, где планируется строительство или реконструкция, Александр выступает в роли главного консультанта. Совсем скоро начнутся работы в здание Министерства социального развития. Сегодня он обсуждает с проектировщиками детали предстоящей реконструкции.Забота и внимание к нуждам инвалидов со стороны властей, продолжает Александр, дают плоды. По поручению главы республики действует «Центр адаптивного спорта», а с прошлого года гостеприимно распахнул двери Новый Спорткомплекс, в стенах которого безвозмездно занимаются различными видами спорта люди с ограниченными возможностями здоровья. Паралимпийская сборная Калмыкия – в числе сильнейших в ЮФО. Объединяет этих людей не только спорт, но и занятия в многочисленных творческих кружках и объединениях. А вот своеобразным стимулом для их развития служит именная премия Главы администрации Элисты, учрежденная несколько лет назад, она называется «За активную жизненную позицию».



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