Сегодня состоится церемония вручения именной премии «За активную жизненную позицию»
Сегодня состоится церемония вручения именной премии «За активную жизненную позицию», учрежденной Главой Администрации Элисты. Она присуждается за успехи в области образования и науки, творчества и спорта, общественной деятельности. Один из инициаторов ее создания – руководитель общественной организации «Новая жизнь» Александр Каманджаев. Он и сам человек с активной жизненной позицией, и может служить примером для других. В этом убедилась наша съемочная группа.
Александр Каманджаев из многодетной семьи. По воспоминаниям родителей, никто из пятерых детей не доставлял особых хлопот. Приученные к труду, они росли самостоятельными. При этом хорошо учились, занимались спортом. Саша был любознательным ребенком. В старших классах увлекся химией и биологией, мечтал стать врачом. МедВУЗ ему не покорился. Тогда он поступил на биофак калмыцкого госуниверситета. Был лучшим студентом, активистом. Но случилось несчастье, надолго приковавшее к постели. Боролись все вместе и побороли.
Но и во многом благодаря внутренним ресурсам, жизнелюбию, оптимизму самого Александра.
Потому неудивительно, что на его счету немало покоренных вершин. Во-первых, у Александра два высших образования. Юридическое, по его мнению, подспорье в его дальнейшей карьере: в политической, общественной. Эти знания он и использует в интересах людей с ограниченными возможностями здоровья, являясь депутатом городского собрания, а также руководителем общественной организации «Новая жизнь».
Активная жизненная позиция позволяет ему быть в гуще всех событий. Опять же, по словам Александра, на благо тех, кто нуждается в поддержке. «Обеспечить инвалидов равными с другими гражданами возможностями – задача органов власти и общественных организаций», - подчеркивает собеседник. И в этом направление наблюдаются явные позитивные сдвиги. Во многом, связанные с реализацией в стране крупномасштабного проекта Доступная среда. В Калмыкии, продолжает Александр, успешно претворяется в школах и детских садах. В создание безбарьерной среды, подчеркивают руководители этих учреждений, неоценим вклад активиста-общественника Александра Каманджаева.
Сегодня общественник Каманджаев востребован как никогда. Многие социально-важные объекты в республике включены в программу Доступная среда. Там, где планируется строительство или реконструкция, Александр выступает в роли главного консультанта. Совсем скоро начнутся работы в здание Министерства социального развития. Сегодня он обсуждает с проектировщиками детали предстоящей реконструкции.
Забота и внимание к нуждам инвалидов со стороны властей, продолжает Александр, дают плоды. По поручению главы республики действует «Центр адаптивного спорта», а с прошлого года гостеприимно распахнул двери Новый Спорткомплекс, в стенах которого безвозмездно занимаются различными видами спорта люди с ограниченными возможностями здоровья. Паралимпийская сборная Калмыкия – в числе сильнейших в ЮФО. Объединяет этих людей не только спорт, но и занятия в многочисленных творческих кружках и объединениях. А вот своеобразным стимулом для их развития служит именная премия Главы администрации Элисты, учрежденная несколько лет назад, она называется «За активную жизненную позицию».