Завершился прием вопросов Главе Калмыкии. Прямой разговор с руководителем республики состоится в ближайшее время в рамках спецпроекта интернет – газеты «Степные вести» «Глава онлайн».



На этот раз будут подготовлены около 30 точек подключения - районные центры, некоторые населенные пункты и представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Завершился прием вопросов Главе Калмыкии. Прямой разговор с руководителем республики состоится в ближайшее время в рамках спецпроекта интернет – газеты «Степные вести» «Глава онлайн».На этот раз будут подготовлены около 30 точек подключения - районные центры, некоторые населенные пункты и представительства в Москве и Санкт-Петербурге.



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