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Сегодня, 12:20

В Элисте начала работу конференция по формированию здорового образа жизни


В Элисте начала работу конференция по формированию здорового образа жизниВ Элисте начала работу конференция, посвященная формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний, число которых в Калмыкии растет, как и по всей стране. Об этом говорили участники форума, в числе которых министерство здравоохранения, а также общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации».

Главная задача мероприятия: объединить усилия органов государственной власти, некоммерческих организаций, средств массовой информации на региональном и федеральном уровнях в целях формирования здорового образа жизни населения. В рамках форума запланированы и другие мероприятия. В частности, сегодня на площади Пагоды семи дней состоится маршрут здоровья «1000 шагов». Участие в нем смогут принять все желающие.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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