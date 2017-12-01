В Элисте начала работу конференция по формированию здорового образа жизни

В Элисте начала работу конференция, посвященная формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний, число которых в Калмыкии растет, как и по всей стране. Об этом говорили участники форума, в числе которых министерство здравоохранения, а также общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации».



Главная задача мероприятия: объединить усилия органов государственной власти, некоммерческих организаций, средств массовой информации на региональном и федеральном уровнях в целях формирования здорового образа жизни населения. В рамках форума запланированы и другие мероприятия. В частности, сегодня на площади Пагоды семи дней состоится маршрут здоровья «1000 шагов». Участие в нем смогут принять все желающие. В Элисте начала работу конференция, посвященная формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний, число которых в Калмыкии растет, как и по всей стране. Об этом говорили участники форума, в числе которых министерство здравоохранения, а также общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации».Главная задача мероприятия: объединить усилия органов государственной власти, некоммерческих организаций, средств массовой информации на региональном и федеральном уровнях в целях формирования здорового образа жизни населения. В рамках форума запланированы и другие мероприятия. В частности, сегодня на площади Пагоды семи дней состоится маршрут здоровья «1000 шагов». Участие в нем смогут принять все желающие.



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