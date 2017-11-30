Сегодня в рамках региональной недели Депутат Госдумы Марина Мукабенова провела прием граждан. Большая часть проблем связана с приобретением жилплощади, многие обратившиеся жаловались, что много лет числятся в городской очереди на получение квартиры. Однако, даже выйдя на пенсию, квадратные метры так и не обрели.



А жительница поселка Комсомольский просила разобраться, почему ей не выплачивают заработную плату. Всего обратились 18 человек. По каждому из вопросов депутат обещала оказать содействие. Сегодня в рамках региональной недели Депутат Госдумы Марина Мукабенова провела прием граждан. Большая часть проблем связана с приобретением жилплощади, многие обратившиеся жаловались, что много лет числятся в городской очереди на получение квартиры. Однако, даже выйдя на пенсию, квадратные метры так и не обрели.А жительница поселка Комсомольский просила разобраться, почему ей не выплачивают заработную плату. Всего обратились 18 человек. По каждому из вопросов депутат обещала оказать содействие.



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