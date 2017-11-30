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Вчера, 18:31

В Элисту прибыли потомки Николая Николаевича Пальмова


В Элисту прибыли потомки Николая Николаевича ПальмоваСегодня в степную столицу прибыли потомки Николая Николаевича Пальмова – известного российского ученого, ставшего основоположником калмыковедения, музейного и архивного дела Калмыкии. О возможных путях сотрудничества с не менее известными представителями семьи Пальмовых говорили на встрече с председателем правительства Игорем Зотовым.

Надо сказать, что программа пребывания довольно насыщенная. Это и творческий вечер пианиста Вадима Пальмова, мастер-класс для соцпедагогов кандидата психологических наук Олега Пальмова, моно-спектакль артиста театра и кино Олега Пальмова. Как признались участники встречи, это лишь начало доброго сотрудничества.



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