Калмыкия вошла в число регионов, которые получат средства федерального бюджета на выплату пособия за третьего и последующих детей на условиях софинансирования. На эти цели предусмотрено 36 миллионов рублей, с учетом средств из региональной казны. Это новое направление, касающееся и Калмыкии, которое озвучил Президент страны на координационном совете по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. Подробнее о нововведениях рассказывает Айна Гуспанова.



Суть нововведений разъяснила на брифинге министр социального развития, труда и занятости населения Марина Ользятиева. Кстати, Калмыкия вошла в перечень 60 регионов, которые получат финансовую поддержку со стороны федерального бюджета на выплату пособия за третьего и последующих детей. Получить ее могут не все, а только те семьи, у которых средний доход не превышает уровень прожиточного минимума.



Одним словом, новые меры направлены на поддержку многодетных семей со скромными доходами. Первым пунктом в программе значатся ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка до достижения им полутора лет. Но в этом случае будет учитываться доход родителей. Существенная поддержка будет оказана и молодым супругам, которые желают приобрести жилье по ипотеке. Специальная программа кредитования, которую предлагает запустить Владимир Путин поможет многим решить квартирный вопрос. Инициативы Президента страны получили одобрение. Об этом в интервью Вестям рассказала депутат Государственной Думы Марина Мукабенова. По ее словам, предложения Главы государства - это итог рассмотрения обращений россиян, которые были озвучены во время встреч и приемов.



Следует отметить, что помимо общефедеральных программ, существуют и разные виды поддержки на уровне субъектов. Так, в Калмыкии семьям за третьего и последующего ребенка полагается бесплатный земельный участок. Предусмотрен и региональный маткапитал. Кстати, профильная федеральная программа, продлена до 2022 года. Калмыкия вошла в число регионов, которые получат средства федерального бюджета на выплату пособия за третьего и последующих детей на условиях софинансирования. На эти цели предусмотрено 36 миллионов рублей, с учетом средств из региональной казны. Это новое направление, касающееся и Калмыкии, которое озвучил Президент страны на координационном совете по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. Подробнее о нововведениях рассказывает Айна Гуспанова.Суть нововведений разъяснила на брифинге министр социального развития, труда и занятости населения Марина Ользятиева. Кстати, Калмыкия вошла в перечень 60 регионов, которые получат финансовую поддержку со стороны федерального бюджета на выплату пособия за третьего и последующих детей. Получить ее могут не все, а только те семьи, у которых средний доход не превышает уровень прожиточного минимума.Одним словом, новые меры направлены на поддержку многодетных семей со скромными доходами. Первым пунктом в программе значатся ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка до достижения им полутора лет. Но в этом случае будет учитываться доход родителей. Существенная поддержка будет оказана и молодым супругам, которые желают приобрести жилье по ипотеке. Специальная программа кредитования, которую предлагает запустить Владимир Путин поможет многим решить квартирный вопрос. Инициативы Президента страны получили одобрение. Об этом в интервью Вестям рассказала депутат Государственной Думы Марина Мукабенова. По ее словам, предложения Главы государства - это итог рассмотрения обращений россиян, которые были озвучены во время встреч и приемов.Следует отметить, что помимо общефедеральных программ, существуют и разные виды поддержки на уровне субъектов. Так, в Калмыкии семьям за третьего и последующего ребенка полагается бесплатный земельный участок. Предусмотрен и региональный маткапитал. Кстати, профильная федеральная программа, продлена до 2022 года.



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